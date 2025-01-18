Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 січня

У столиці без істотних опадів

У суботу, 18 січня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

На дорогах західних областей місцями ожеледиця. В Карпатах вночі та вранці подекуди туман.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатах 3-8° морозу; вдень 0-5° тепла, на півдні Одещини та в Криму до 8°.

На Київщині та в столиці в суботу буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.