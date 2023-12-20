Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу»
Хакерам вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів відомстсва
Хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти IT-інфраструктури ГК «Росводоканал». Про це повідомляє KibOrg.
Зазначається, що внаслідок кібератаки вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів співробітників компанії.
Також хакерами було видалено понад 65 віртуальних машин на доменному гіпервізорі з об’ємом понад 50 ТБ даних, на яких розміщувались внутрішній документообіг, корпоративна пошта, сервіси кіберзахисту, резервні копії даних тощо.
Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.
Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.
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