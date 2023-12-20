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Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу»
Хакерами було видалено понад 65 віртуальних машин на доменному гіпервізорі з об’ємом понад 50 ТБ даних
фото ілюстративне

Хакерам вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів відомстсва 

Хакери Blackjack провернули потужну кібероперацію проти IT-інфраструктури ГК «Росводоканал». Про це повідомляє KibOrg.

Зазначається, що внаслідок кібератаки вдалося отримати доступ та зашифрувати понад 6 тис. персональних комп'ютерів співробітників компанії.

Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу» фото 1

Також хакерами було видалено понад 65 віртуальних машин на доменному гіпервізорі з об’ємом понад 50 ТБ даних, на яких розміщувались внутрішній документообіг, корпоративна пошта, сервіси кіберзахисту, резервні копії даних тощо. 

Помста за «Київстар»: хакери знищили IT-інфраструктуру «Росводоканалу» фото 2
ГК «Росводоканал» – це найбільший російський приватний оператор у сфері водопостачання та водовідведення, що забезпечує доступ до чистої води для 7 млн користувачів у містах присутності.

Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Теги: хакер водопостачання Київстар

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