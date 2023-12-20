Чи опиняться під загрозою дані користувачів у разі атаки на «Дію»? Відповідь Мінцифри

Застосунок «Дія» перебуває під постійними атаками різних масштабів

Ймовірна масштабна кібератака на «Дію» не дасть нікому жодної важливої інформації, а атаки на застосунок відбуваються постійно. Про це розповів директор із розвитку цифрових послуг Міністерства цифрової трансформації України Мстислав Банік в ефірі телемарафону.

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За словами представника Мінцифри, застосунок створений таким чином, що в системі «Дії» немає жодних даних жодного громадянина.

«Коли ви ставите мобільний застосунок, ви авторизуєтеся через BankID або NFS в біометричному документі. Далі мобільний застосунок робить запит до відповідних реєстрів. Тобто до реєстру, наприклад, водійських посвідчень і запитує, чи є в цього громадянина водійське посвідчення. Так само відбувається з усіма документами. Якщо документ є, то він надходить безпосередньо на телефон», – сказав Мстислав Банік.

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Він також запевнив, що навіть якщо буде атака на «Дію», то з персональними даними нічого не можна буде зробити, бо вони зберігаються належним чином в державних реєстрах.

«Думаю, що кожен здогадується, що «Дія» перебуває під атаками постійно. Ці атаки бувають різних масштабів. Перша атака була під час презентація у 2020 році, але, як бачите, навіть під час блекаутів, все працює», – додав Банік.

Нагадаємо, у мобільному додатку «Дія» з'явиться можливість купівлі-продажу автомобілів, а також оновлена послуга з реєстрації ФОП, послуги для моряків та «єПідприємець». Крім того, почне працювати обмін житлових сертифікатів.