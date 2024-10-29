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Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)
фото: пресслужба поліції

У результаті ДТП водій «Сітроену» отримав численні травми та був госпіталізований до медичного закладу

Столичні правоохоронці затримали водія «Мерседеса», який у нетверезому стані скоїв ДТП. Про це інформує пресслужба поліції. 

Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото) фото 1

Як наголошується, аварія сталася 28 жовтня на Великій кільцевій дорозі у Оболонському районі. Нетверезий водій позашляховика скоїв наїзд на автомобіль «Сітроен», який їхав попереду та зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світлофора.

Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото) фото 2

У результаті ДТП водій «Сітроену» отримав численні травми та був госпіталізований до медичного закладу.

Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото) фото 3

Керманича позашляховика перевірили на стан сп’яніння та прилад «Драгер» показав 1,22 проміле. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення самий строк до трьох років.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Бориспіль в напрямку столиці сталася аварія, в якій загинув пішохід. Попередньо встановлено, що пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці. «Аварія трапилась на автодорозі Київ-Бориспіль в напрямку столиці. Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річний водій Porsche скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок дорожньо-транспортної події, 50-річний чоловік загинув на місці.

Теги: водій автомобіль аварія ДТП

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