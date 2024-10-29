Нетверезий водій скоїв ДТП на Великій кільцевій (фото)

У результаті ДТП водій «Сітроену» отримав численні травми та був госпіталізований до медичного закладу

Столичні правоохоронці затримали водія «Мерседеса», який у нетверезому стані скоїв ДТП. Про це інформує пресслужба поліції.

Як наголошується, аварія сталася 28 жовтня на Великій кільцевій дорозі у Оболонському районі. Нетверезий водій позашляховика скоїв наїзд на автомобіль «Сітроен», який їхав попереду та зупинився перед перехрестям на червоний сигнал світлофора.

У результаті ДТП водій «Сітроену» отримав численні травми та був госпіталізований до медичного закладу.

Керманича позашляховика перевірили на стан сп’яніння та прилад «Драгер» показав 1,22 проміле. Його затримали та повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286-1 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення самий строк до трьох років.

Нагадаємо, на автодорозі Київ-Бориспіль в напрямку столиці сталася аварія, в якій загинув пішохід. Попередньо встановлено, що пішохід перетинав проїзну частину у невстановленому місці. «Аварія трапилась на автодорозі Київ-Бориспіль в напрямку столиці. Правоохоронці попередньо встановили, що 28-річний водій Porsche скоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину у невстановленому місці. Внаслідок дорожньо-транспортної події, 50-річний чоловік загинув на місці.