Революція в оборонному секторі: Україна запустила платформу для винахідників
Будь-яка людина, стартап або компанія зможуть представити свою ідею або продукт Brave1 та здобути грант від держави
В Україні почала роботу єдина координаційна платформа в галузі defense tech – Brave1. Це справжня революція в оборонному секторі України. Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Проєкт покликаний сприяти розвитку оборонних технологій. Тепер будь-яка компанія чи приватна особа, яка розробила перспективний БПЛА, гвинтівку, засіб РЕБ чи зв'язку, систему розмінування чи будь-що інше зможе отримати підтримку від держави для масштабування виробництва та впровадження своїх розробок для застосування у ЗСУ. Генштаб ЗСУ надаватиме військову експертизу. Міноборони забезпечить тестування у військах та постановку на озброєння. Мінекономіки допоможе із залученням грантів та інвестицій. Мінстратегпром надасть підтримку з масштабуванням бізнесу. РНБО координуватиме усіх стейкхолдерів. А команда Мінцифри забезпечить основну координацію всього проєкту.
«Нині в нас одна головна мета – розгром агресора. Створення оборонного кластера Brave1 наближає нас до перемоги, адже це дозволяє ефективніше реагувати на потреби фронту. Водночас український defense tech має величезний потенціал. І це дає йому змогу стати одним з провідних драйверів стрімкого економічного зростання після перемоги», – зазначила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.
Нардеп від «Слуги народу» Єгор Чернєв стверджує, що ця платформа дала всім талановитим винахідникам «зелене світло» для запуску їх військових розробок у серійне виробництво.
«Тепер не потрібно проходити всі кола пекла у високих кабінетах, доводячи унікальність розробки. Достатньо зареєструвати її на захищеній платформі, і військові визначать, наскільки вона відповідає їхнім задачам та потребам. Будуємо нову технологічну українську армію з українським озброєнням», – написав Чернєв.
Координаційна платформа BRAVE1 створена як «єдине вікно» співпраці defense tech компаній, держави та військових, а також інвесторів, волонтерських фондів, медіа, інших учасників. Зазначається, що діяльність Brave1 буде зосереджена на 5 напрямках. Серед них – надання грантів розробникам, що визначені пріоритетними для потреб сил безпеки та оборони, допомога в пошуку ефективних технологічних рішень у середовищі українських розробників, об’єднання всіх стейкхолдерів галузі. Також платформа забезпечуватиме взаємодію з силами оборони через демонстрацію їм розробок та отримання зворотного зв'язку щодо їх використання.
Подати власну розробку можна за посиланням.
Нагадаємо, що нещодавно в «Дії» з’явилася нова послуга. Витяг про несудимість тепер можна отримати у додатку.
Раніше повідомлялося, що українці можуть підписувати європейські документи через «Дія.Підпис-EU», який відповідає регламенту eIDAS Європейського Союзу.
Коментарі — 0