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Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру

Ольга Джоган
glavcom.ua
Ольга Джоган
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Вбивство 15-річної дівчини на Одещині. Молодику оголошено підозру
Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Фото: ГУНП в Одеській області

Підозрюваного взяли під варту, йому загрожує до 15 років ув’язнення

Правоохоронці повідомили про підозру 19-річному жителю Ізмаїльського району Одеської області у вбивстві 15-річної односельчанки. Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомило Головне управління національної поліції в Одеській області, пише «Главком».

Кілька днів тому правоохоронці виявили без ознак життя дівчину, яку до цього розшукували як зниклу безвісти. За попередніми даними, дитина померла від асфіксії.

Під час пошукових та слідчих заходів поліцейські встановили, що до смерті неповнолітньої може бути причетний її 19-річний знайомий, який також є її односельцем.

Правоохоронці затримали чоловіка у процесуальному порядку. Після збору необхідних доказів слідчі повідомили йому про підозру в умисному вбивстві.

Йдеться про частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють усі обставини загибелі дівчини.

Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Суд задовольнив клопотання правоохоронців і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
Фото: ГУНП в Одеській області

У межах кримінального провадження слідчі призначили низку судових експертиз. Процесуальне керівництво у справі здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.

Що відомо про загибель дівчини

28 серпня до поліції звернулася мати 15-річної дівчини та повідомила про її зникнення. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України з позначкою «безвісти зникла».

До пошуків залучили поліцейських, нацгвардійців і прикордонників. Місцевість обстежували за допомогою службових собак та безпілотника.

29 серпня дівчину знайшли за межами населеного пункту, де вона проживала, на території сміттєзвалища. Вона була без ознак життя. 

Точну причину смерті має встановити судово-медична експертиза. У межах провадження також призначили інші судові експертизи, які мають допомогти встановити всі обставини події.

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