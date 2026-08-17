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Зерно на смерть засипало чоловіка під час роботи на підприємстві в Ізмаїлі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Зерно на смерть засипало чоловіка під час роботи на підприємстві в Ізмаїлі
Поліція розкрила обставини загибелі перевізника в Ізмаїлі
фото: Національна поліція України

Під час вивантаження збіжжя 54-річного перевізника засипало вмістом причепа вантажівки

На одному з підприємств в Ізмаїлі вранці 17 серпня сталася трагедія, внаслідок якої загинув 54-річний перевізник. Правоохоронці розпочали розслідування та встановлюють усі обставини події. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію.

За попередніми даними правоохоронців, чоловік прибув на підприємство по зерно. Під час вивантаження збіжжя з причепа вантажівки 54-річного перевізника засипало зерном. Чоловік загинув на місці.

Слідчі Ізмаїльського районного відділу поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людини.

У межах кримінального провадження правоохоронці планують провести низку судових експертиз. Зокрема, тіло загиблого перевізника направили на судово-медичне дослідження. Експерти мають встановити точну причину його смерті.

Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії на підприємстві та встановлюють, що саме призвело до загибелі чоловіка. Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво у справі здійснює Ізмаїльська окружна прокуратура.

Нагадаємо, раніше у Могилів-Подільському районі на Вінниччині на території фермерського господарства п'яний водій трактора насмерть збив двох працівників. За попередньою інформацією слідства, трагедія сталася 11 вересня вдень у селі Дружба.

Під час заготівлі силосу 58-річний водій трактора FENDT у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на двох колег – місцевих жителів віком 58 та 65 років. Від отриманих травм обидва чоловіки померли на місці.

Водія трактора затримали. Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людей.

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Теги: поліція Ізмаїл Одещина смерть

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