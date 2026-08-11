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На Київщині дворічну дитину вкусила змія: хлопчика врятували в «Охматдиті»

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині дворічну дитину вкусила змія: хлопчика врятували в «Охматдиті»
Стан Нектарія покращився і він вже повернувся додому
фото: Охматдит

Лікарі нагадують, укус змії, навіть без отрути, потребує огляду медичного фахівця

В лікарні «Охматдит» медики надали допомогу дворічному Нектарію з Київщини, якого під час гри на подвір’ї приватного будинку вкусила змія. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу медзакладу.

Дворічний Нектарій грався у подвір’ї приватного будинку, але раптом побіг до тата на руки. Він не плакав, але батьки помітили почервоніння на нозі. Спочатку нічого незвичного не запідозрили – думали, що дитину могла вкусити комаха. Але згодом у Нектарія піднялася температура до 39,7 °C, а місце укусу почало синіти, тож батьки звернулися до відділення невідкладної допомоги НДСЛ «Охматдит».

Після обстежень лікарі підтвердили укус змії та призначили детоксикаційну й антибактеріальну терапію, а хірурги проводили перев’язки й контролювали стан рани. Наразі хлопчик почувається добре і вже повернувся додому.

Завідувач відділення інтенсивної та еферентної терапії гострих та хронічних інтоксикацій «Охматдиту» Віталій Іць наголосив, що навіть незначний або «сухий» укус без отруєння потребує медичного нагляду, адже існує високий ризик інфікування рани мікроорганізмами з пащі змії.

Що робити в разі укусу змії

Після укусу змії варто терміново звернутися до найближчого відділення невідкладної допомоги
Після укусу змії варто терміново звернутися до найближчого відділення невідкладної допомоги
фото: Охматдит
  • Промити місце укусу водою з милом або розчином хлоргексидину.
  • Забезпечити дитині спокій та обмежити її рухи.
  • Якнайшвидше звернутися до найближчого травмпункту чи лікарні.
  • Медичні фахівці наголошують: не накладайте джгут, не розрізайте та не припікайте місце укусу і не намагайтеся висмоктати отруту.
  • Особливо небезпечними є укуси в ділянку обличчя та шиї, оскільки набряк може швидко збільшуватися та створювати загрозу для дихання.

Також важливо стежити за станом дитини та місця укусу. Якщо почервоніння, набряк або синюшність швидко поширюються, з’являється сильний біль, слабкість чи погіршується загальний стан, не можна втрачати час.

Нагадаємо, на Закарпатті, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київщині та інших областях країни місцеві жителі масово фіксують у соцмережах появу жовточеревих полозів – найбільших неотруйних змій Європи, занесених до Червоної книги України. Керуючись страхом, під час зустрічі з плазунами, які можуть сягати двох метрів завдовжки, люди намагаються їх налякати або вбити. Однак експерти пояснюють: боятися цих змій не варто, потрібно лише знати правила поведінки. Про те, як правильно діяти, побачивши змію та чи є підвищена небезпека влітку в коментарі «Главкому» повідомив доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк.

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Теги: отруєння Київщина Охматдит дитина

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