Мобілізований двічі тікав із частини, щоб вирішити свої справи. Його суворо покарали

У Запоріжжі суд засудив до п’яти років і місяця позбавлення волі нацгвардійця, який двічі був СЗЧ

У Запоріжжі мобілізований, який двічі тікав із військової служби, отримав п'ять років тюрми. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Шевченківського районного суду міста Запоріжжя, нацгвардієць учинив самовільне залишення частини двічі. 2 червня 2024 року солдат без поважних причин залишив розташування підрозділу на території Запорізької області та не виконував обов'язки військової служби понад рік – аж до 1 серпня 2025 року.

Після спрощеного поновлення на службі та зарахування до нової військової частини Нацгвардії (в/ч 3033), він того ж дня знову самовільно залишив розташування роти в Шевченківському районі Запоріжжя. Незаконна відсутність тривала до 19 серпня 2025 року, коли його розшукала та повернула спеціальна пошукова група.

У судовому засіданні чоловік вину визнав частково та надав власні пояснення щодо причин своїх вчинків.

«Я пішов служити у 2022 році. У 2024 році під час служби виникли конфліктні ситуації з медичними працівниками та керівництвом, тому я пішов у СЗЧ. Перебував удома, працював неофіційно будівельником. У серпні 2025 року я сам прийшов поновитися до Нацгвардії. Але мене так швидко зарахували до штату, що я просто не встиг вирішити питання на колишній цивільній роботі. Я усно попереджав керівництво, рапорти не писав. 1 серпня знову пішов, а 19 серпня повернувся», – розповів обвинувачений.

Свідки – командири та заступники керівника роти у суді підтвердили, що з солдатом неодноразово проводили бесіди, роз'яснюючи кримінальні наслідки повторного СЗЧ. Водночас жодних письмових заяв чи рапортів про наявність поважних причин для відсутності він не надавав, пояснюючи все «невирішеними побутовими справами».

Під час досудового розслідування до чоловіка було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У період із жовтня по грудень 2025 року він перебував у Запорізькому СІЗО, після чого вийшов під заставу в розмірі 60,5 тисячі гривень.

Оцінивши зібрані докази, суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 407 Кримінального кодексу України (самовільне залишення військової частини або місця служби тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану).

Ухвалюючи рішення про міру покарання, суд урахував високий рівень суспільної небезпечності вчиненого злочину під час воєнного стану, відсутність офіційних підстав для пом'якшення покарання (ст. 69 КК) чи звільнення з випробуванням (ст. 75 КК), повторний характер самовільного залишення частини. Відтак обвинуваченому було призначено покарання у вигляді п’яти років і одного місяця позбавлення волі. Суд зарахував у строк відбування покарання термін попереднього ув'язнення під вартою в СІЗО (із 24 жовтня по 17 грудня 2025 року) з розрахунку день за день.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду протягом 30 днів з дня його проголошення.

Раніше у Полтаві суд закрив кримінальне провадження щодо старшого лейтенанта, який близько трьох місяців перебував у статусі самовільного залишення частини.

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