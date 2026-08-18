Смерть Гейден Панеттьєр. Правоохоронці повідомили про знахідку у квартирі акторки

До будинку Панеттьєр було викликано дві карети швидкої допомоги

Поліція округу Грінвілл розкрила нові деталі розслідування смерті американської акторки Гейден Панеттьєр. Про це пише Главком із посиланням на Extra TV.

В офісі коронера округу Грінвілл повідомили, що судмедексперти провели розтин тіла Гейден Панеттьєр. Фахівці не виявили травм, які могли б стати причиною смерті зірки. «Сьогодні було проведено розтин. Під час розтину не було виявлено жодних ознак травм, які могли б спричинити смерть. Причина та спосіб смерті залишаються невідомими після подальшого розслідування та завершення додаткових досліджень», – зазначили у в бюро коронера округу Грінвілл.

Правоохоронці також повідомили про знахідку у квартирі актриси. На матраці було знайдено препарат «Наркан», який застосовують для екстреного усунення наслідків передозування опіоїдними наркотиками чи анальгетиками.

Водночас офіційна причини смерті Гейден Панеттьєр не розголошується. Звʼязок смерті акторки із передозуванням наркотиками також не підтверджено, як і використання знайденого препарату у її квартирі.

Як відомо, на виклик до будинку Панеттьєр прибуло дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію».

Як писав «Главком», за даними правоохоронців, поліція прибула до міста Грінвілл у штаті Південна Кароліна разом із працівниками екстреної медичної допомоги прибули за повідомленням про непритомну жінку. Виклик до швидкої надійшов близько 13:50 у неділю, 16 серпня. О 14:32 медики констатували смерть жінки. Поліцію викликав знайомий Панеттьєр.