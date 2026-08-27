Українець за $1 тис. передав Білорусі програму для військових пілотів

Йдеться про передачу технології, яка може використовуватися для підготовки військових льотчиків країни, яка є союзником Росії

Ці тренажери використовують для підготовки екіпажів винищувачів МіГ-29

В Україні відкрили кримінальне провадження щодо громадянина України, який, за даними слідства, передав Білорусі програмне забезпечення для військового авіатренажера. За цю передачу він нібито отримав $1 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

За інформацією джерела видання, українець в обхід санкцій та правил міжнародної передачі товарів і послуг подвійного призначення передав білоруській стороні програму для стаціонарного комплексного тренажера «КТС-21М» військового призначення. Ці тренажери використовують для підготовки пілотів військової авіації, зокрема екіпажів винищувачів МіГ-29. Обладнання та відповідне програмне забезпечення розробляють і використовують на підприємстві «Аэрамаш», розташованому в Мачулищах під Мінськом.

Як передали програму

За даними українських слідчих, передача технології відбулася не пізніше червня 2025 року через один із месенджерів. За це громадянин України нібито отримав $1 тис.

У справі фігурують кілька громадян України. Один із них, за даними джерела журналістів, може працювати в Білорусі на підприємстві «Аэрамаш». Сам підозрюваний раніше працював конструктором модульних електронних авіаційних тренажерів. Серед техніки, для якої він розробляв тренажери, були військові вертольоти Мі-8 та Мі-24, винищувачі МіГ-29 і військово-транспортні літаки Іл-76.

Після викриття за місцем проживання підозрюваного провели обшуки. Правоохоронці вилучили електронні носії інформації та мобільні телефони, які можуть містити докази передачі програмного забезпечення. Наразі суд обмежив свободу підозрюваного особистими зобов'язаннями. Розслідування триває.

Чим це небезпечно

Йдеться про передачу технології, яка може використовуватися для підготовки військових льотчиків. Зазначається, що білоруське підприємство «Аэрамаш» займається розробкою, виробництвом, ремонтом і модернізацією авіаційної техніки, а також створює програми та методики навчання льотного й інженерного складу.

Білорусь після початку повномасштабного вторгнення Росії надала російським військам свою військову інфраструктуру та повітряний простір для атак по Україні. Водночас білоруський військово-промисловий комплекс продовжує співпрацювати з Росією. Тому українські правоохоронці розглядають передачу військової технології білоруській стороні як окремий епізод, пов'язаний із порушенням правил експорту товарів і технологій подвійного призначення.

Варто нагадати, що у Гомельській області Білорусі поблизу кордону з Україною будують новий військовий полігон із залізничною інфраструктурою, пристосованою для приймання військових ешелонів та розвантаження колісної й гусеничної техніки.