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У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні

Наталія Порощук
glavcom.ua
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У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні
Водій мікроавтобуса збив українського підлітка на пішохідному переході
фото: PAP/Piotr Nowak

Правоохоронці затримали водія, який зізнався у скоєнні злочину

У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного хлопця на пішохідному переході та втік з місця події. Постраждалого доставили до лікарні, але він помер від серйозних травм голови та грудної клітки. Про це повідомляє  RzeczPospolita та «Радіо Свобода».

ДТП трапилася 3 січня. У прокуратурі Варшави повідомили, що загиблий – українець, а водій мікроавтобуса – громадянин Польщі. Після аварії підозрюваний сховав транспорт на околицях міста і вживав алкоголь з родичем. Додатково, правоохоронці з'ясують, чи був хлопець військовим біженцем.

4 січня водія затримали, коли він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Виявилось, що Анджей К., 43-річний кур'єр, раніше мав судимість за наркотики та допомогу у нелегальному перетині кордону. Прокуратура звернеться до суду з клопотанням про його арешт.

Затриманий зізнався у скоєнні злочину, визнав, що йому було заборонено керувати транспортом, однак деякі факти ще потребують перевірки. Водія звинувачують у ДТП зі смертельними наслідками та втечі з місця події. Чоловіку загрожує позбавлення волі від п'яти до 20 років.

Нагадаємо, що у ніч на 1 січня в місті Новий Орлеан у США вантажівка на великій швидкості в'їхала в натовп. Після цього водій машини вийшов і відкрив вогонь. Інцидент стався у Французькому кварталі на Бурбон-стріт, одній з головних вулиць міста в популярному туристичному районі.

Також у Казахстані на трасі Астана – Петропавловськ в Акмолінській області через хуртовину у п’ятницю, 3 січня, зіткнулося 95 автомобілів. Повідомлялося про двох постраждалих.

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Теги: українці смерть ДТП Польща Варшава

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Соціум

У Варшаві водій мікроавтобуса збив 14-річного українця: хлопець помер у лікарні
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