Центри адмінпослуг відновили роботу після локдауну: як працюють

Частину послуг можна отримати за допомогою поштового зв’язку або онлайн

Із 25 січня столичні Центри надання адміністративних послуг відновили прийом за попереднім записом. Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

«На час локдауну, щоб убезпечити киян та своїх працівників від поширення хвороби, ми також змінювали режим роботи центрів – працювали в обмеженому режимі. Надання адміністративних послуг було організовано за допомогою поштового зв’язку або онлайн. Тож усі, хто цього потребував, вчасно отримали свої паспорти, вклеїли в них фото та зареєструвалися за місцем проживанням. Мами отримали комплексну послугу при народженні дитини. Також усі ЦНАПи працювали на прийом документів для тих випадків, які вимагали терміновості», – розповіла Шамрай.

Запис до електронної черги можливий трьома способами:

через веб-портал адміністративних послуг: http://kyivcnap.gov.ua/Equeue/Register;

за допомогою мобільного застосунку PQService;

за телефонами: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39.

Перелік послуг, які можна отримати онлайн:

Перелік послуг, які можна отримати за допомогою поштового зв’язку:

«Ми робимо усе для безпечного перебування заявників у приміщеннях ЦНАПів. Поки діють карантинні обмеження, вхід відвідувачів до Центрів здійснюється лише за наявності захисної маски», – зауважила Шамрай.

Нагадаємо, що в Україні з 8 по 24 січня діяли посилені карантинні обмеження, запроваджені з метою запобігання поширенню Covid-19.

З 25 січня в Україні діє адаптивний карантин. Дивіться перелік карантинних обмежень, які діють відсьогодні.

Також стало відомо, чи готує Кабмін локдаун навесні.