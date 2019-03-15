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    Надзвичайники про вітер: у вихідні кожне дерево, рекламний щит чи стовп становитимуть загрозу

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    Надзвичайники про вітер: у вихідні кожне дерево, рекламний щит чи стовп становитимуть загрозу
    Фото: Микола Чечоткін / facebook.com

    16 та 17 березня синоптики прогнозують сильні пориви вітру по всій Україні

    Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін закликав українців у період оголошення штормового попередження бути обережними. Про це він написав у Facebook.

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    «У ці вихідні, 16 та 17 березня, синоптики прогнозують сильні пориви вітру на території України. Водночас, переважно тепла погода сприяє тому, що більшість наших співвітчизників вирішить провести суботу та неділю ближче до природи. Але я нагадую, що у цей період кожне дерево, рекламний щит чи стовп становлять загрозу. Бережіть себе і не наражайте свої життя на небезпеку!», - наголосив головний надзвичайник країни.

    Нагадаємо, напередодні синоптик попередила про погіршення погодних умов: у суботу дощитиме та буде сильний вітер, до штормових значень, у неділю дощі припиняться і поступово почнеться потепління.

    Як повідомлялося, 11 березня у Києві негода наробила лиха. Зокрема у Борисполі обвалилася частина стіни багатоповерхівки.

    Також раніше «Главком» повідомляв, що на Вінниччині буревій забрав життя жінки та маленької дівчинки.

    Крім того, в Одесі тополя впала на дитячий майданчик. В результаті госпіталізували одну людину. Зазначимо, що вчора в Одесі піщана буря накрила місто.

    На кордоні з Румунією 11 березня буревій заблокував міжнародну трасу.

    Вежу Невицького замка на Закарпатті здуло вітром

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