Напад талібів в Афаністані: до Кабулу прибули тисячі людей, щоб врятуватись

Станом на вечір 13 серпня під контролем руху Талібан в Афганістані були друге, третє та п’яте за населенням міста країни

Уряд обіцяє, що розмістить їх в мечетях і надасть їм допомогу

У Кабул прибули тисячі людей, які втікають під захист уряду. Про це повідомляє Aljazeera.

До Кабула прибувають тисячі людей, які тікають зі своїх домівок, взявши з собою тільки найнеобхідніше. Людям довелось покинути все, щоб врятувати своє життя.

Крім того, вони висловлюють невдоволення тим, що США і Великобританія евакуюють своїх громадян, кидаючи афганців напризволяще.

Уряд обіцяє, що розмістить їх в мечетях і надасть їм допомогу.

Станом на вечір 13 серпня під контролем руху Талібан в Афганістані були друге, третє та п’яте за населенням міста країни– Кандагар, Герат та Кундуз.

Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.