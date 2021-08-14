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    Напад талібів в Афаністані: до Кабулу прибули тисячі людей, щоб врятуватись

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    Станом на вечір 13 серпня під контролем руху Талібан в Афганістані були друге, третє та п&rsquo;яте за населенням міста країни - Напад талібів в Афаністані: до Кабулу прибули тисячі людей, щоб врятуватись
    Станом на вечір 13 серпня під контролем руху Талібан в Афганістані були друге, третє та п’яте за населенням міста країни
    Фото: АР

    Уряд обіцяє, що розмістить їх в мечетях і надасть їм допомогу

    У Кабул прибули тисячі людей, які втікають під захист уряду. Про це повідомляє Aljazeera.

    До Кабула прибувають тисячі людей, які тікають зі своїх домівок, взявши з собою тільки найнеобхідніше. Людям довелось покинути все, щоб врятувати своє життя.

    Крім того, вони висловлюють невдоволення тим, що США і Великобританія евакуюють своїх громадян, кидаючи афганців напризволяще.

    Уряд обіцяє, що розмістить їх в мечетях і надасть їм допомогу.

    Станом на вечір 13 серпня під контролем руху Талібан в Афганістані були друге, третє та п’яте за населенням міста країни– Кандагар, Герат та Кундуз.

    Нагадаємо, що Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

    Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.

    Напередодні МЗС закликало українців негайно залишити Афганістан через наступ талібів.

    12 серпня «Талібан» заявив про захоплення Кандагару – другого найбільшого міста Афганістану.

    Того ж дня «Талібан» після Кандагару захопив третє за величиною місто Афганістану. Це столиця 11-ої провінції країни, що перейшла під контроль талібів за останні дні.

    До слова, як заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, Афганістан стане «державою-вигнанкою», якщо «Талібан» насильно візьме під свій контроль країну і не поважатиме права свого народу.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Внаслідок авіаударів американських бомбардувальників B-52 на півночі Афганістану загинули понад 200 бойовиків.

    Теги: Афганістан напад Талібан уряд
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    Напад талібів в Афаністані: до Кабулу прибули тисячі людей, щоб врятуватись