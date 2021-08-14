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    Генсек ООН: ситуація в Афганістані погіршується

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    Генсек ООН: ситуація в Афганістані погіршується

    Міжнародне співтовариство має послати «Талібану» сигнал про неприпустимість силового захоплення влади, зазначив Антоніу Гутерріш

    . Ситуація в Афганістані погіршується, і таліби повинні негайно припинити наступ та перейти до переговорів. З такою заявою виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на брифінгу у п'ятницю, 13 серпня.

    «Ситуація в Афганістані виходить з-під контролю. Тільки за останній місяць більше тисячі осіб були вбиті або поранені в результаті нападів на мирне населення«, - сказав він і додав, що в країні переповнені лікарні, починає відчуватися нестача їжі та медикаментів, знищуються мости , дороги, школи і лікарні.

    У зв'язку із цим генсек закликав «Талібан« припинити бої в Афганістані і приступити до переговорів. На думку Гутерріша, тільки досягнуті самими афганцями домовленості приведуть до стійкого миру в країні, проте ООН готова надати їм допомогу в цьому.

    Водночас глава організації заявив, що міжнародне співтовариство має послати руху «Талібан« сигнал про неприпустимість силового захоплення влади, який може призвести «тільки до затяжної громадянської війни або повної ізоляції Афганістану«.

    Теги: ООН Антоніу Гутерріш Талібан
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    Генсек ООН: ситуація в Афганістані погіршується