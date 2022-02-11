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    Нардеп від ОПЗЖ розповів, що робитиме у разі російського вторгнення

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    Політик не вважає реалістичним сценарій військового наступу РФ на Україну - Нардеп від ОПЗЖ розповів, що робитиме у разі російського вторгнення
    Політик не вважає реалістичним сценарій військового наступу РФ на Україну
    фото: скріншот з відео

    «По-перше, я не вірю у наступ і абсолютно впевнений, що його не буде»

    У разі повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну народний депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко стане на захист нашої країни. Про це народний обранець заявив, відповідаючи на запитання телеведучої у прямому етері токшоу «Право на владу».

    При цьому політик зазначив, що насправді не вірить у можливість повномасштабного наступу Росії.

    «По-перше, я не вірю у наступ і абсолютно впевнений, що його не буде. І всі ці балачки про те, що в нас завтра наступають там, вивозять всі посольства, це неправда», – наголосив політик.

    Абсолютно неможливим Юрій Бойко також вважає визнання Росією так званих «ДНР» і «ЛНР» (відповідну поставнову на розгляд Держдуми РФ нещодавно вносили російські комуністи).

    «Годі лякати людей» Ані вторгнення не буде, ані визнання «ДНР» Росією!», – наголосив Бойко, коли політика запитали про те, яким чином він реагуватиме на такі дії країни-агресорки.

    Варто зазначити, що Юрію Бойку вже ставили запитання щодо його дій в разі наступу в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» у грудні минулого року. Тоді він неохоче відповів на це запитання тільки після того, як йому кілька разів повторили його.

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    Теги: Росія війна Юрій Бойко Опозиційна платформа — За життя
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    Нардеп від ОПЗЖ розповів, що робитиме у разі російського вторгнення