Нардеп від ОПЗЖ розповів, що робитиме у разі російського вторгнення

«По-перше, я не вірю у наступ і абсолютно впевнений, що його не буде»

У разі повномасштабного наступу Російської Федерації на Україну народний депутат від ОПЗЖ Юрій Бойко стане на захист нашої країни. Про це народний обранець заявив, відповідаючи на запитання телеведучої у прямому етері токшоу «Право на владу».

При цьому політик зазначив, що насправді не вірить у можливість повномасштабного наступу Росії.

«По-перше, я не вірю у наступ і абсолютно впевнений, що його не буде. І всі ці балачки про те, що в нас завтра наступають там, вивозять всі посольства, це неправда», – наголосив політик.

Абсолютно неможливим Юрій Бойко також вважає визнання Росією так званих «ДНР» і «ЛНР» (відповідну поставнову на розгляд Держдуми РФ нещодавно вносили російські комуністи).

«Годі лякати людей» Ані вторгнення не буде, ані визнання «ДНР» Росією!», – наголосив Бойко, коли політика запитали про те, яким чином він реагуватиме на такі дії країни-агресорки.

Варто зазначити, що Юрію Бойку вже ставили запитання щодо його дій в разі наступу в етері токшоу «Свобода слова Савіка Шустера» у грудні минулого року. Тоді він неохоче відповів на це запитання тільки після того, як йому кілька разів повторили його.

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