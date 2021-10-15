В Україні з'явився новий «помаранчевий» регіон

Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Луганській, Чернівецькій, Сумській, Херсонській та Харківській областях

Станом на 15 жовтня у «помаранчевій» зоні перебувають 17 областей

Херсонська область першою в Україні перейшла до «червоної» зони епідемічної небезпеки, а Київщина потрапила до «помаранчевої» зони. Про це свідчать оперативні дані МОЗ.

Так, на Херсонщині перевищений показник рівня госпіталізацій – 115,1 на 100 тисяч населення (граничний показник – 60 на 100 тисяч). А на Київщині перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування – 20,6% (граничний показник 20%).

Станом на 15 жовтня у «помаранчевій» зоні перебувають 17 областей: Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.

Найвищий рівень захворюваності у Луганській (871 на 100 тисяч населення), Чернівецькій (868), Сумській (710), Херсонській (680) та Харківській (660) областях.

Інші шість регіонів та Київ перебувають у «жовтій» зоні.

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Тим часом за минулу добу, 14 жовтня, в Україні зафіксовано 13 624 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 177, медпрацівників – 170).

До слова, вчені виявили ще один негативний наслідок Covid-19.

Нагадаємо, у мережі зібрали 40 найсмішніших пояснень, чому люди не хочуть вакцинуватися.

Також з 15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.