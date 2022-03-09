НАТО перекидає до Польщі протиракетні системи Patriot

НАТО посилює захист у Європі

США посилює ППО Польщі. У країну переводяться ракетні комплекси Patriot для протидії будь-яким загрозам з боку Росії.

Як повідомляє CNN, дві ракетні батареї Patriot направляють до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США і НАТО під час триваючого вторгнення Росії в Україну.

За словами представників сил США в Європі, цей крок спрямований на стримування агресії і заспокоєння союзників по НАТО.

Patriot - це зенітно-ракетний комплекс, призначений для знищення балістичних ракет малої дальності, літаків і крилатих ракет.

До слова, держсекретар США Ентоні Блінкен під час поїздки до Європи обговорив із союзниками в ЄС та НАТО, як збільшити тиск на РФ та допомогти Україні. 6 березня Блінкен на питання журналістів про те, чи дадуть США «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки, Блінкен відповів ствердно. Це сталось через день після того, як президент Володимир Зеленський звернувся до членів Конгресу з проханням надати їх.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після зустрічі з Блінкеном заявив, що є країни, готові надати нам літаки.

Нагадаємо, перед цим генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що літаків НАТО не повинно бути у повітряному просторі України.

Додамо, що кількома днями раніше Євросоюз передумав відправляти Україні винищувачі. За озвученою до того інформацією, Європа планувала відправити Україні 70 винищувачів, у тому числі 28 Міг-29 з Польщі, 12 зі Словаччини і 16 з Болгарії, а також 14 Су-25 з Болгарії.

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