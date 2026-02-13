Рютте порівняв Росію з равликом, коментуючи темпи просування РФ на фронті

Генсек НАТО порадив не вірити в успіх РФ на фронті та назвав це пасткою російської пропаганди

Росія просувається в Україні, як равлик, але хоче, щоб її сприймали, як ведмедя, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це пише «Главком» із посиланням на видання Anadolu.

Марк Рютте наголосив на тому, що темпи просування росіян на території України мінімальні, проте російська пропаганда намагається нав’язати суспільству зовсім інше. «Вони хочуть, щоб ми сприймали росіян як могутнього ведмедя, але можна стверджувати, що вони просуваються в Україні зі швидкістю садового равлика. І давайте не будемо забувати про це. Давайте не потрапимо в пастку російської пропаганди», – сказав Рютте.

Під час Мюнхенської безпекової конференції Марк Рютте закликав посилити підтримку України та назвав цифри реальних російських втрат на війні проти України. «Росіяни мають приголомшливі втрати день у день. 35 000 загиблих у грудні. 30 000 смертей у січні… Я думаю, що співпраця між НАТО та ЄС, ймовірно, ніколи не була такою міцною, як сьогодні», – зазначив Рютте.

Нагадаємо, як генеральний секретар НАТО Марк Рютте розповів, що він не реагує на заклики Росії отримати гарантії безпеки у мирній угоді з Україною. За словами Рютте, він не звертає уваги на вимоги, які висуває глава МЗС Росії Сергій Лавров. Також генсек НАТО висловився про роботу над наближенням миру в Україні.

До слова, Марк Рютте також заявляв, що Росія не демонструє жодних ознак зміни агресивної поведінки та зберігає курс на довгострокову конфронтацію, а також продовжує війну проти України за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї. За його словами, немає підстав вважати, що Москва найближчим часом змінить свою політику.