У Києві чутно вибухи: столиця під атакою балістики

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У Києві чутно вибухи: столиця під атакою балістики
Тривогу в Києві було оголошено о 17:25
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

В Україні увечері 8 лютого було оголошено масштабну повітряну тривогу. У столиці пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера Віталія Кличка.

«Вибухи в столиці. Київ під атакою балістики. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Також Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з Брянської області.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей. 

Так, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Тим часом на Рівненщині є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури. 

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області. 

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів. 

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад. 

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік. 

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
