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Контрольований експорт газу може підтримати видобуток без ризику для зими – президент ICC Ukraine

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Контрольований експорт газу може підтримати видобуток без ризику для зими – президент ICC Ukraine
Частковий експорт може стати джерелом фінансування відновлення галузі без додаткових витрат із бюджету
фото: depositphotos.com

Частковий експорт газу має працювати, але під постійним контролем держави – президент ICC Ukraine

Контрольований експорт обмеженої частини українського газу може дати видобувникам кошти на відновлення після російських атак і нові свердловини, не створюючи загроз для внутрішнього ринку. Про це заявив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

«На нашу думку, саме контрольований і чітко регламентований механізм експорту є компромісним рішенням між потребами енергетичної безпеки держави та необхідністю підтримати розвиток газовидобувної галузі», – зазначив він.

За словами Щелкунова, експортувати пропонується лише обмежену частину фактичного видобутку – ресурс, на який зараз немає достатнього попиту всередині країни.

Отримані кошти газовидобувники зможуть спрямувати на ремонт пошкоджених об'єктів, закупівлю обладнання, геологорозвідку та буріння нових свердловин. Таким чином, частковий експорт може стати джерелом фінансування відновлення галузі без додаткових витрат із бюджету.

«При цьому пріоритет внутрішнього ринку має залишатися безумовним. Якщо існує реальний механізм постійного моніторингу балансу газу та оперативного коригування експортних обсягів, то такий інструмент може працювати ефективно й без загрози для проходження опалювального сезону», – наголосив Щелкунов.

Він додав, що запропонований механізм передбачає одразу кілька запобіжників: експортний ліміт переглядатимуть щомісяця залежно від видобутку, запасів та стану інфраструктури, газ продаватимуть через біржу, а невикористані квоти не можна буде накопичувати.

На думку Щелкунова, ключова страховка – можливість негайно перекрити експорт, якщо ситуація погіршиться.

«І нарешті, право держави негайно призупинити експорт у разі виникнення загроз енергетичній безпеці є ключовою гарантією захисту внутрішнього ринку», – підкреслив президент ICC Ukraine.

Раніше директор енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп заявляв, що держава може встановлювати допустимий обсяг експорту на тиждень, декаду або половину місяця, а потім переглядати рішення після оцінки реального балансу.

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Теги: експорт держава фінансування газ

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