Бізнес в Україні готується до складної осені: що показали дані НБУ

Бізнес очікує менше замовлень, скорочення персоналу та зростання цін

Промисловість і торгівля погіршили прогнози, а будівництво зберігає оптимізм

Український бізнес у серпні погіршив оцінки своєї економічної діяльності. Опитування проводилося з 4 до 21 серпня, у ньому взяли участь 586 підприємств. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) знизився до 48,3 пункту проти 50,1 у липні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на результати щомісячного опитування підприємств, оприлюднені Національним банком України.

Оцінки підприємців погіршилися

Індекс очікувань ділової активності у серпні знизився до 48,3 пункту проти 50,1 у липні. Показник нижче 50 пунктів свідчить про песимістичні очікування бізнесу – підприємства загалом прогнозують погіршення ділової активності.

Найстриманіше оцінюють ситуацію підприємства промисловості – їхній секторальний індекс становив 47,3 пункту проти 50,7 у липні.

У торгівлі показник знизився до 47,5 пункту з 50,8. Підприємства очікують скорочення товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу.

У сфері послуг оцінки дещо покращилися – індекс зріс до 49,5 пункту проти 48,8 у липні. Водночас він залишився нижче нейтральної позначки.

Єдиним сектором, який зберіг позитивні оцінки, стало будівництво. Його індекс становив 50,7 пункту проти 54,2 у липні. Будівельні підприємства очікують збільшення обсягів робіт, нових замовлень і закупівель сировини та матеріалів.

Що стримує роботу підприємств

На оцінки підприємств негативно впливають руйнування виробничих потужностей, складської та логістичної інфраструктури, блокування морських портів, високі ціни на пальне та дефіцит кваліфікованих працівників.

Водночас активність бізнесу підтримують стійкий споживчий попит, міжнародна фінансова допомога, бюджетне фінансування відновлення інфраструктури та будівництва доріг, а також стабільна ситуація в енергетиці.

Бізнес очікує подорожчання

Більшість опитаних підприємств прогнозує посилення цінового тиску. Компанії очікують зростання закупівельних цін, вартості сировини та матеріалів, а також власних цін і тарифів.

Ситуація з кадрами також залишається складною. Збільшення чисельності працівників очікують лише підприємства будівельної галузі. Натомість у промисловості, торгівлі та сфері послуг компанії прогнозують скорочення персоналу.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з власниками, керівниками та директорами великих продуктових і будівельних супермаркетів, гіпермаркетів та маркетплейсів. Учасники зустрічі обговорили державну підтримку бізнесу, який продовжує працювати в умовах російських атак. Найближчим часом Міністерство фінансів, Міністерство економіки, Національний банк та команда Офісу президента мають підготувати рішення щодо розширення програм підтримки для бізнесу.