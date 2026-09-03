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Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Уряд змінив правила роботи під час повітряних тривог
Київський метрополітен під час повітряної тривоги
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Сергій Корецький: за жовтого рівня бізнес зможе працювати за умови дотримання вимог безпеки

Кабінет Міністрів ухвалив рішення щодо роботи бізнесу, транспорту, інфраструктури та громад під час різних рівнів повітряної загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра Сергія Корецького.

Бізнес працюватиме за жовтого рівня

Уряд запроваджує розподіл повітряних тривог за рівнем небезпеки. Жовтий рівень застосовуватиметься під час атаки дронів, червоний – у разі підвищеної загрози ракетного або комбінованого удару.

Для кожного рівня передбачатимуться окремі правила роботи. За жовтого рівня бізнес зможе продовжувати діяльність за умови суворого дотримання вимог безпеки. Йдеться про необхідність забезпечити працівникам та відвідувачам доступ до укриттів.

Якщо на підприємстві або в іншому об'єкті такого доступу поки немає, уряд дає три місяці на вирішення питання. Прем'єр-міністр Сергій Корецький наголосив на необхідності поєднати безпеку людей із можливістю продовжувати економічну діяльність.

«Економіка має працювати, податки надходити до бюджету, а люди отримувати зарплати. Саме тому при жовтому рівні тривоги бізнес зможе продовжувати роботу за умови суворого дотримання вимог безпеки», – зазначив Корецький.

За червоного рівня роботу мають зупиняти, а люди повинні переходити до укриттів.

«На п'ятому році повномасштабної війни ми не можемо нехтувати безпекою людей», – наголосив Сергій Корецький.

Метро та наземний транспорт

Окреме рішення стосується роботи громадського транспорту в Києві. Уряд рекомендує забезпечити повноцінну роботу метро під час жовтого рівня небезпеки. За потреби кількість наземного транспорту мають збільшувати, щоб пасажири могли дістатися роботи, лікарень та станцій метро.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомляв про підготовку змін у роботі столичної підземки під час тривог.  

Питання роботи метро стало особливо актуальним 3 вересня: під час тривалої повітряної небезпеки на станціях столичного метрополітену утворилися значні черги

Комендантська година

Уряд також планує вдосконалити застосування комендантської години. Зокрема, у Києві йдеться про рух транзитного вантажного транспорту та перевезення пасажирів до вокзалів і від них.

Місцевій владі рекомендували скоригувати тривалість комендантської години – з 01:00 до 05:00. Йдеться саме про рекомендацію, а не про автоматичне встановлення нового режиму для всіх громад.

Із 3 вересня у Києві вже діють нові правила для вантажного транспорту: під час комендантської години транзитним вантажівкам дозволили безперешкодний проїзд містом. 

У громадах встановлюватимуть мобільні укриття

Ще одним напрямом урядового рішення стало облаштування додаткових мобільних укриттів у громадах. Кабінет Міністрів вимагає прискорити їх встановлення для захисту людей від уламків.

Нові правила покликані адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак.

Нагадаємо, 2 вересня президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку змін до правил реагування на повітряні тривоги. Серед запланованих нововведень були два рівні загрози, зміни в роботі київського метро та перегляд комендантської години.  

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Теги: Сергій Корецький правила комендантська година Володимир Зеленський бізнес метро податки міністр економіка

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