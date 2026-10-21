Головна Світ Політика
search button user button menu button

Переговори Путіна і Віткоффа, обшуки у Нацбанку. Головне за 21 жовтня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Переговори Путіна і Віткоффа, обшуки у Нацбанку. Головне за 21 жовтня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 21 жовтня 2026 року

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у приміщенні Національного банку України. Стів Віткофф та Володимир Путін провели переговори. Також російські війська атакували заклад торговельної мережі Metro на Рівненщині.

«Главком» зібрав головні події за 21 жовтня.

Обшуки у НБУ

Пишний прокоментував обшуки у Нацбанку
Пишний прокоментував обшуки у Нацбанку
фото: Андрій Пишний/Facebook

21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи.

Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував обшуки. Він сказав, що це не стосується діяльності Національного банку України та його службової діяльності.

Зустріч Путіна та Віткоффа

Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним
Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним
фото: Getty Images

Сьогодні відбулися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.

Також Путін і спецпредставник Трампа Стів Віткофф дійшли згоди, що співпраця між РФ і США буде розширюватися.

До того ж Віткофф заявив, що тристоронні переговори між Сполученими Штатами, Україною та Росією продовжаться на технічному рівні. За його словами, зустрічі з російськими, українськими та європейськими лідерами були конструктивними.

Зеленський відповів, чи погодиться на замороження фронту в обмін на мир

Зеленський допускає мирну угоду зі збереженням контролю над 75% України
Зеленський допускає мирну угоду зі збереженням контролю над 75% України
фото: Getty images

Президент України Володимир Зеленський ствердно відповів на запитання про можливість укладення мирної угоди, яка передбачатиме замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту.

Інші важливі новини

  • Суд виніс вирок ексголові Держлікслужби за прихований будинок.
  • Росія зруйнувала торговельний центр Metro на Рівненщині.
  • У Калінінградській області розбився російський винищувач Су-30.
  • Рада зробила крок до підвищення зарплат військовим.

Читайте також:

Теги: переговори НБУ Нацбанк путін Стів Віткофф

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами Буданова, російське військове командування свідомо вводить в оману Путіна
Росія заявила про захоплення Добропілля: Буданов розповів про реальну ситуацію
Вчора, 19:25
Італійський міністр попередив, що Європа та НАТО мають готуватися до нових загроз
Міністр оборони Італії пояснив, яку перемогу України вважає реальною
18 жовтня, 13:04
Йдеться про переговори щодо скорочення та обмеження ядерних арсеналів трьох держав
Трамп анонсував важливу угоду з Росією та Китаєм
16 жовтня, 20:29
Глобальна індустрія популізму. Про що насправді домовився Трамп з Путіним
Глобальна індустрія популізму. Про що насправді домовився Трамп з Путіним
10 жовтня, 07:13
Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України
Спецпосланець Папи Римського проведе з РФ переговори щодо України
27 вересня, 16:59
За інформацією російського МЗС, ініціатором зустрічі виступила німецька сторона
Лавров та глава МЗС Німеччини зустрілися вперше від початку повномасштабної війни в Україні
26 вересня, 20:51
Сергій Лавров у Нью-Йорку зустрівся з Марко Рубіо
МЗС Росії повідомило, про що домовилися Рубіо та Лавров під час зустрічі
23 вересня, 19:32
Трамп наголосив, що не хоче більше бачити фотографії з поля бою та закликав припинити кровопролиття
Трамп поставив Росії та її союзникам ультиматум через війну в Україні
22 вересня, 18:08
Вашингтон уже обговорював цю ініціативу з низкою інших країн
Енергетичне перемир’я України та Росії. Рубіо пояснив пропозицію США
22 вересня, 15:34

Політика

Венс захистив Віткоффа, який назвав Путіна гуманістом
Венс захистив Віткоффа, який назвав Путіна гуманістом
Переговори Путіна і Віткоффа, обшуки у Нацбанку. Головне за 21 жовтня 2026
Переговори Путіна і Віткоффа, обшуки у Нацбанку. Головне за 21 жовтня 2026
Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним
Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним
Маск прокоментував можливе розслідування проти нього через Starlink
Маск прокоментував можливе розслідування проти нього через Starlink
З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
З'явилися фото нотаток Віткоффа під час зустрічі з Путіним
ЄС підозрює Росію у розпалюванні заворушень у Франції та Італії – FT
ЄС підозрює Росію у розпалюванні заворушень у Франції та Італії – FT

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
376K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
87K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
60K
Кремль висунув Україні ультиматум під час переговорів Путіна з Віткоффом
58K
Прем’єр дав уряду доручення стосовно українців поза військовим обліком

Новини

Яке релігійне свято відзначається 22 жовтня 2026: традиції та молитва
Сьогодні, 22:00
Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку – нардеп
Сьогодні, 17:54
Яке релігійне свято відзначається 21 жовтня 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2026: традиції та молитва
19 жовтня, 22:00
В Україні до 14°, місцями значні дощі: погода на 19 жовтня 2026 року
19 жовтня, 05:59
В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
18 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua