Переговори Путіна і Віткоффа, обшуки у Нацбанку. Головне за 21 жовтня 2026

Дайджест новин 21 жовтня 2026 року

Детективи Національного антикорупційного бюро України провели обшуки у приміщенні Національного банку України. Стів Віткофф та Володимир Путін провели переговори. Також російські війська атакували заклад торговельної мережі Metro на Рівненщині.

«Главком» зібрав головні події за 21 жовтня.

Обшуки у НБУ

Пишний прокоментував обшуки у Нацбанку фото: Андрій Пишний/Facebook

21 жовтня детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) провели обшуки у приміщенні Національного банку України та за місцем проживання одного зі співробітників установи.

Голова НБУ Андрій Пишний прокоментував обшуки. Він сказав, що це не стосується діяльності Національного банку України та його службової діяльності.

Зустріч Путіна та Віткоффа

Віткофф розповів про результати переговорів із Путіним фото: Getty Images

Сьогодні відбулися переговори Володимира Путіна зі спецпосланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом в Санкт-Петербурзі.

Стів Віткофф під час переговорів у Санкт-Петербурзі назвав російського диктатора гуманістом. Американський посадовець також висловив йому повагу та подякував за звільнення громадянина США.

Також Путін і спецпредставник Трампа Стів Віткофф дійшли згоди, що співпраця між РФ і США буде розширюватися.

До того ж Віткофф заявив, що тристоронні переговори між Сполученими Штатами, Україною та Росією продовжаться на технічному рівні. За його словами, зустрічі з російськими, українськими та європейськими лідерами були конструктивними.

Зеленський відповів, чи погодиться на замороження фронту в обмін на мир

Зеленський допускає мирну угоду зі збереженням контролю над 75% України фото: Getty images

Президент України Володимир Зеленський ствердно відповів на запитання про можливість укладення мирної угоди, яка передбачатиме замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту.

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