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Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця
За словами науковця, триває стрімкий розвиток технології штучного інтелекту
фото з відкритих джерел

Британсько-канадський вчений Джеффрі Хінтон заявив, що штучний інтелект може знищити людство через 30 років

Британсько-канадський вчений Джеффрі Хінтон, також відомий як «хрещений батько» штучного інтелекту, заявив, що людству загрожує знищення вже через 30 років, якщо ШІ продовжить так стрімко розвиватись. Про це повідомляє видання The Guardian.

Науковець Джеффрі Хінтон раніше оцінював ймовірність такої катастрофи у 10%. Проте нині він збільшив її до 20%. За його словами, триває стрімкий розвиток технології штучного інтелекту та можливість її зловживання.

Штучний інтелект здатен знищити людство? Заява науковця фото 1

Хінтон зауважив, що ШІ розвивається значно швидше за людський інтелект, а це створює небезпечні передумови для потенційного використання технології «поганими гравцями». Він порівнює поточний рівень розвитку ШІ з інтелектом трирічної дитини, проте темпи вдосконалення цієї технології є надзвичайно швидкими.

Він вважає, що держава має займатись регулюванням розвитку штучного інтелекту, а компанії, які займаються розробкою ШІ, не здатні самостійно забезпечити безпеку технології без втручання регуляторів. Хінтон каже, що лише державні заходи здатні сприяти проведенню досліджень у сфері безпеки ШІ та запобігти негативним сценаріям.

Науковець Джеффрі Хінтон також наголосив, що його заява може спонукати уряди світу до створення ефективних механізмів регулювання цієї потужної технології.

Нагадаємо, що над портом Кеге у Данії помічені приблизно 20 невідомих безпілотників. Повідомлення про дрони над портом правоохоронці отримали близько 22:30 у п'ятницю ввечері. Очевидець розповів, що бачив до 20 великих безпілотників, які літали навколо гавані. Після прибуття на місце події патрульні побачили чотири безпілотники. Останні дрони були помічені близько 1:16 ночі, коли вони на великій швидкості зникли над морем.

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Теги: технології держава штучний інтелект вчені

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