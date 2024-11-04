Ендокринолог назвала єдиний продукт, який взагалі не потрібен здоровій людині

Солодощі лише заважають нормальному харчуванню

Здоровій людині цукор не є обов'язковим продуктом для життя. Він може знадобитися у медичних цілях, наприклад, при інфаркті міокарда, коли вводять розчин 5% глюкози. Також цукор потрібен спортсменам та людям, що займаються важкою фізичною працею. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла лікарка-ендокринологиня Богдана Мурашова.

Проте, у поєднанні з малорухливим способом життя, недосипанням та стресами, вживання солодкого може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям, зокрема до цукрового діабету другого типу.

За словами експертки, хоча солодке дійсно може на деякий час втамувати голод, воно не забезпечує організм необхідними білками, жирами, вітамінами і мінералами. Це може створювати замкнене коло: дитина споживає цукор, відчуває миттєвий прилив енергії, але згодом голод повертається з подвійною силою.

Тож, коли радянським дітям батьки казали «не їж солодкого перед обідом, зіпсуєш апетит», вони не до кінця розуміли, що цукор лише підсилює апетит.

«Солодке дійсно швидко втамовує голод, дає приплив енергії. Тобто спочатку дитина дійсно наїдається. Але отримуючи достатню кількість калорій, дитина не отримує білків, жирів, вітамінів і мінералів. Крім того, невдовзі голод повертається і дає про себе знати у рази відчутніше. І знову хочеться цукерку або печиво – виходить замкнене коло», – каже лікарка.

Дієта та відмова від солодкого – шлях до здоров'я. Однак, за словами експертки, спочатку необхідно подолати інсулінорезистентність. В умовах постійного стресу це можна зробити двома шляхами: зменшити рівень хвилювання, або навчитися по-іншому ставитися до стресових ситуацій.

Нагадаємо, що для осіб, хворих на діабет, контроль рівня цукру в крові є важливим аспектом забезпечення стабільного здоров'я. Деякі продукти харчування можуть тимчасово знизити рівень цукру в крові та покращити самопочуття.

Також експерти оприлюднили список популярних продуктів, які можуть викликати харчову непереносимість. Попри їх корисні властивості, деяка їжа може викликати негативну імунну реакцію організму.