Загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС
«Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може сприяти припиненню нинішнього насильства» – Боррель
Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС для обговорення загострення між Ізраїлем та Палестиною.
Про це Жозеп Боррель повідомив у Twitter.
«З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрену відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства», – написав він.
In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) May 16, 2021
Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.
Зазначимо, усі авіакомпанії світу закрили польоти до Ізраїлю через обстріли.
Нагадаємо, з 10 травня із Сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.
Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.
До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».