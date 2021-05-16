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    Загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС

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    &laquo;Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може сприяти припиненню нинішнього насильства&raquo; &ndash; Боррель - Загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС

    «Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може сприяти припиненню нинішнього насильства» – Боррель

    Фото EPA

    Загострення палестино-ізраїльського конфлікту відбулося на початку травня

    Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС для обговорення загострення між Ізраїлем та Палестиною.

    Про це Жозеп Боррель повідомив у Twitter.

    «З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрену відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства», – написав він.

    Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

    Напередодні президент США Джо Байден провів телефонні переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху і президентом Палестини Махмудом Аббасом.

    Зазначимо, усі авіакомпанії світу закрили польоти до Ізраїлю через обстріли.

    Нагадаємо, з 10 травня із Сектора Газа по Ізраїлю випустили понад 2,8 тисячі ракет. При цьому в «Хамас» стверджують, що можуть продовжувати обстріли місяцями.

    У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

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    Теги: ЄС Ізраїль обстріл президент ХАМАС Палестина населення
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