Загострення палестино-ізраїльського конфлікту: Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель скликає екстрене засідання Ради ЄС для обговорення загострення між Ізраїлем та Палестиною.

Про це Жозеп Боррель повідомив у Twitter.

«З огляду на триваючу ескалацію між Ізраїлем та Палестиною та неприйнятну кількість жертв серед цивільного населення, я скликаю екстрену відеоконференцію міністрів закордонних справ ЄС у вівторок. Ми будемо координувати та обговорювати, як ЄС може найкращим чином сприяти припиненню нинішнього насильства», – написав він.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence