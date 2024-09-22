Очільник британського МЗС зробив важливу заяву щодо ударів по Росії

Девід Леммі вважає, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025-го та 2026 року

На конференції лейбористів у Ліверпулі міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території Росії. Про це повідомляє видання The Guardian.

«Це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну», – зазначив він.

Девід Леммі вважає, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 2025-го та 2026 року.

За його словами, Україна та союзники обговорюють заходи, які повинні допомогти не тільки утримувати лінію фронту.

«Як міністр закордонних справ я, звичайно, не коментуватиму подробиці операції, тому що це може тільки допомогти Путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими», – наголосив очільник британського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що остаточне рішення щодо використання Україною далекобійних ракет по об'єктах на території РФ ще не ухвалено.

До слова, глава Пентагону Ллойд Остін повідомив, чому США не дають дозволу на глибокі удари по території Росії. Остін зауважив, що жодна зброя сама по собі не зможе вирішити хід війни. Саме тому варто сконцентруватись на тому, допомогти Україні бути успішною, щоб вона захистила свою територію.

Також Сполучені Штати Америки можуть дозволити Україні використовувати британські та французькі далекобійні ракети для ударів по території Росії. Однак під цей дозвіл не потрапить зброя самих США.

Як стало відомо, Кремль може посилити гібридні атаки на країни НАТО у відповідь на дозвіл США та Європи бити далекобійною зброєю по Росії.