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Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня

Надія Клочко
glavcom.ua
Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня
Конгресу ойрат-калмицького народу склав і підписав Декларацію незалежності Калмикії
фото ілюстраційне

«Главком» зібрав усе важливе, що трапилося сьогодні, 28 жовтня

Сьогодні, 28 жовтня, триває 247 доба повномасштабної війни країни-терористки Росії з Україною. Пропонуємо ознайомитися з найважливішими новинами сьогоднішнього дня у нашій традиційній підбірці.

Безпрецедентні обмеження електропостачання

Енергосистема України зазнала нових пошкоджень через ворожі атаки.  Внаслідок цього в Києві виник дефіцит потужності в розмірі 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК «Укренерго» вводить безпрецедентні екстрені обмеження

Як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, необхідно підготуватися до екстрених відключень електроенергії на невизначений термін. «В області продовжуються вимкнення електропостачання. Більш жорсткі й тривалі, аніж раніше. ДТЕК працює над вдосконаленням графіків планових відключень», – написав Кулеба.

Наразі графіки аварійних відключень, які складені напередодні, не актуальні. «На жаль, найближчими днями будуть застосовані більш жорсткі й тривалі відключення. Компанія працює над підготовкою нових, більш зручних графіків, які будуть враховувати поточний стан енергосистеми. Вони будуть оприлюднені на початку наступного тижня. Ми повідомимо про це додатково», – зазначили в «Укренерго».

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня фото 1

Заява про незалежність Калмикії

Один із суб'єктів Російської Федерації заявив про незалежність. Члени представницького органу калмиків – Конгресу ойрат-калмицького народу – склали та підписали Декларацію незалежності Калмикії. 

Текст документа містить відсилку до іншої декларації, ухваленої Верховною Радою Калмицької АРСР у 1990 році. Тоді народні депутати проголосили суверенітет демократичної та правової калмицької держави, ґрунтуючись на праві народів на самовизначення. На думку авторів декларації 2022 року, принципи, закладені першою декларацією в період розпаду СРСР, не були реалізовані на практиці через дії першого президента республіки Кірсана Ілюмжінова та тиск Москви, що особливо посилився з початком правління Володимира Путіна.

Автори декларації про незалежність Калмикії вважають повну незалежність республіки обов'язковою умовою для збереження мови та культури калмиків. 

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня фото 2

Позбавлення мандатів двох нардепів

«Слугу народу» Ігоря Васильковського та нардепа від ОПЗЖ Вадима Рабіновича, яких раніше позбавили громадянства, тепер можуть позбавити мандатів. Відповідні проєкти постанов вже зареєстровані на сайті Верховної Ради. 

Проєкти № 8161 та № 8160 вніс до парламенту голова комітету Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Сергій Кальченко. Причиною позбавлення мандату депутатів вказано припинення громадянства України.

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня фото 3

Прогноз НБУ щодо зарплат українців

До кінця 2022 року номінальна зарплата в Україні знизиться на 12-13%, тоді як реальна – майже на чверть. Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за жовтень.

«Номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12-13%, а в реальному вимірі (тобто з вирахуванням інфляції) – на чверть, зважаючи на зниження фінансової стійкості підприємств та значну конкуренцію між претендентами на роботу», – йдеться у звіті.

Зазначається, що зараз ситуація на ринку праці стабілізувалася, проте все ще залишається складною. Кількість резюме на одну вакансію зменшилася, але все ще значно перевищує показники 2021 року.

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня фото 4

Затримання у Туреччині кримськотатарської журналістки

Правоохоронці Туреччини у Стамбулі за запитом Російської Федерації затримали журналістку кримськотатарського телеканалу ATR Гульсум Халілову. 

Як розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, вчора вночі в аеропорту Стамбула, після прильоту з Хорватії, була затримана за російським запитом в Інтерполі відома кримськотатарська журналістка, яка працює на телеканалі АТR, Гульсум Халілова. Наразі Гульсум Халілова звільнена, їй дозволили в'їхати на територію Туреччини. 

На думку Чубарова, у цій ситуації не стільки слід звинувачувати правоохоронні органи держав, які вимушені реагувати на запити до Інтерполу з боку Росії, а вимагати від держав-членів Інтерполу негайно позбавити Росію членства в цій організації.

Незалежність Калмикії та прогноз щодо зарплат українців. П'ять головних новин 28 жовтня фото 5

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Теги: росія війна зарплата електроенергія Верховна Рада

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