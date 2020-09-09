Конгресмени закликали Трампа розслідувати застосування хімзброї проти Навального



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7 вересня стало відомо, що стан Навального покращився, його вивели зі штучної коми

Законодавці закликали адміністрацію Трампа ввести додаткові санкції, якщо буде встановлено, що проти Навального було застосовано хімічну зброю

Глава Комітету з міжнародних відносин Палати представників США Еліот Енгель і високопоставлений член комітету Майкл Мак-Кол закликали адміністрацію президента Дональда Трампа розслідувати використання Росією хімічної зброї. Йдеться про отруєння опозиціонера Олексія Навального.

Про це пише «Голос Америки».

У своєму листі до Трампа законодавці закликали адміністрацію ввести додаткові санкції, якщо буде встановлено, що проти Навального було застосовано хімічну зброю.

Також вони відзначили, що «Новачок» був використаний в березні 2018 року при замаху на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері.

«Винні в цьому мерзенному нападі повинні бути притягнуті до відповідальності, а президент Росії Володимир Путін повинен знати, що йому і його поплічникам не буде дозволено безкарно порушувати міжнародне право», - заявили конгресмени.

Вони закликали Трампа вимагати від Росії всебічного співробітництва при проведенні ретельного міжнародного розслідування отруєння Навального під керівництвом Організації по забороні хімічної зброї.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомляють, що Німеччина відмовилася надати РФ результати аналізів Навального.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

Нагадаємо, 1 вересня генпрокуратура РФ попросила Німеччину надати результати аналізів Навального.

Також, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі російського опозиціонера Навального.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.

За інформацією ЗМІ, російські силовики стежили за Навальним перед його ймовірним отруєнням.

Зазначимо, вранці 22 серпня літак із російським опозиціонером Навальним приземлився у Берліні. Навальний знаходиться в комі і підключений до апарату ШВЛ.

Російські лікарі назвали основний робочий діагноз Навального – порушення обміну речовин. Соратники політика підозрюють, що його отруїли, підсипавши отруту в чай.

Раніше повідомлялося, що російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву.