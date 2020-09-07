Президент Чехії закликав Росію пояснити ситуацію з Навальним



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Російський опозиціонер Олексій Навальний отруєний «Новачком»

Земан нагадав про випадок з отруєнням колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля в березні 2018 року в Британії

Знайти винних в отруєнні російського опозиційного політика Олексія Навального в інтересах Росії.

Про це заявив президент Чехії Мілош Земан у розмові на чеському телеканалі CNN Prima News.

«Це в інтересах усіх, тобто і Росії, щоб цей випадок був пояснений, це означає, хто це отруєння вчинив чи хто його замовив і хто за це заплатив. До часу, поки висітиме знак запитання над цим випадком, це, звичайно, нанесе шкоду всім країнам», – сказав Земан.

Він нагадав про випадок з отруєнням колишнього офіцера російської розвідки Сергія Скрипаля в березні 2018 року в Британії.

«Беручи до уваги те, що вже був випадок зі Скрипалем, де, якщо мені пам’ять не зраджує, був також використаний «Новачок», так можна лише стверджувати, що хто б це не організував [отруєння Навального], була це, ймовірно, та сама людина чи інституція, котра організувала спробу убивства пана Скрипаля», – додав Земан.

Як відомо, сліди «Новачка» знайшли на шкірі, одязі, та у організмі Навального.

Нагадаємо, що НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.

Європейський союз закликав міжнародне співтовариство спільно відреагувати на отруєння Навального. Крім того, Брюссель заявив, що залишає за собою право на введення санкцій проти Росії.

Нещодавно, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу перед урядом ФРН, що вона не сумнівається в діагнозі про отруєння Навального «Новачком».

До слова, Сполучені Штати оголосили, що ініціюють нові санкці проти Росії у зв’язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву уряду Німеччини про «безсумнівні докази» отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

До слова, МЗС Литви звинуватило російську владу в отруєнні Навального.

Нагадаємо, уряд Німеччини 2 вересня заявив, що фахівці Бундесверу знайшли сліди отруєння бойовою речовиною з групи «Новачок» в аналізах російського опозиціонера Олексія Навального.