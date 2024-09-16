Уряд частково повернув планові перевірки: на які товари поширюються

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції

Кабінет міністрів України частково поновив планові перевірки деяких видів нехарчової продукції, яка може бути небезпечною для споживачів. Йдеться про дитячі іграшки, ліфти та ліфтове обладнання, електричні та електронні пристрої, обігрівачі та інші товари. Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев, майже від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну діяв мораторій на перевірки нехарчової продукції. Зараз державний контроль частково повертається.

«Водночас Міністерство економіки України та Рада бізнес-омбудсмена моніторитимуть дотримання норм чинного законодавства та прозорість роботи органів державного ринкового нагляду під час перевірок бізнесу. Це рішення є також вимогою європейських партнерів», – зазначив Соболев.

Згідно з повідомленням, планові перевірки органів державного нагляду будуть стосуватися:

рухомого обладнання, що працює під тиском – перевірятиме Держпраці;

засобів індивідуального захисту – Держпраці;

ліфтів та компонентів безпеки для ліфтів – Держпраці;

колісних транспортних засобів, нових частин та обладнання, які можуть бути встановлені або використані на колісних транспортних засобах – Укртрансбезпека;

медичних виробів та виробів для діагностики in vitro (дослідження зразків крові або тканин, взятих із людського тіла) – Держлікслужба;

активних медичних виробів, які імплантують – Держлікслужба;

іграшок – Держпродспоживслужба (ДПСС);

електричного та електронного обладнання – ДПСС;

обігрівачів приміщень та комбінованих обігрівачів – ДПСС.

Нагадаємо, підприємці та бізнес-асоціації зверталися до Держспоживслужби з проханням відновити перевірки. За зверненням бізнесу таких заходів за час повномасштабної війни було 10 тис., із них 2/3 – за ініціативи самих підприємців.

Зазначимо, з 8 березня 2024 року уряд Постановою №261 відновив перевірки Держспоживслужби у сфері надання житлово-комунальних послуг, а також планові заходи державного нагляду за деякими видами продукції.