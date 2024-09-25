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Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки в побуті під час опалювального сезону

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки в побуті під час опалювального сезону
Щороку з настанням осінньо-зимового періоду стан протипожежного захисту в державі значно ускладнюється
з відкритих джерел

Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте прості речі

Недотримання правил пожежної безпеки в побуті є однією з основних причин виникнення пожеж у житловому секторі. Рятувальники наголошують, що в період зниження температури повітря люди часто використовують обігрівальні прилади, які можуть стати причиною виникнення пожежі у разі неправильної експлуатації.

«Щороку з настанням осінньо-зимового періоду стан протипожежного захисту в державі значно ускладнюється. В цей період виникає більше половини всіх пожеж від загальної річної кількості, а загибель людей становить понад 50 % від їх загальної кількості», – зазначають у Вінницькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте:

  • Не допускайте використання для обігріву приміщень саморобних нагрівальних приладів та газових кухонних плит;
  • Дотримуйтеся правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;
  • Перевіряйте справність димоходів та своєчасно очищайте їх від сажі;
  • Не залишайте печі без нагляду та не доручайте їх малолітнім дітям;
  • Не сушіть і не складайте на печах одяг і дрова;
  • Не користуйтеся печами та грубами, які мають тріщини,
  • Не розміщуйте паливо й інші горючі матеріали безпосередньо перед топковим отвором, перед ним обов’язково повинен бути металевий лист;
  • Не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкненні в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;
  • Не перевантажуйте електричну мережу, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності;
  • Не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запобіжниках електричного струму;
  • Ховайте запальнички та сірники від дітей, поясніть, що це не іграшки;
  • Не куріть у ліжку. Це одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях!

«Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання заходів пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей! У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101», – додають у Вінницькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Теги: опалення рятувальники правила

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