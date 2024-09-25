Рятувальники нагадують про правила пожежної безпеки в побуті під час опалювального сезону

Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте прості речі

Недотримання правил пожежної безпеки в побуті є однією з основних причин виникнення пожеж у житловому секторі. Рятувальники наголошують, що в період зниження температури повітря люди часто використовують обігрівальні прилади, які можуть стати причиною виникнення пожежі у разі неправильної експлуатації.

«Щороку з настанням осінньо-зимового періоду стан протипожежного захисту в державі значно ускладнюється. В цей період виникає більше половини всіх пожеж від загальної річної кількості, а загибель людей становить понад 50 % від їх загальної кількості», – зазначають у Вінницькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

Щоб зберегти своє життя та життя близьких вам людей, пам’ятайте:

Не допускайте використання для обігріву приміщень саморобних нагрівальних приладів та газових кухонних плит;

Дотримуйтеся правил пожежної безпеки при використанні індивідуальних систем опалення та систем пічного опалення в будинках;

Перевіряйте справність димоходів та своєчасно очищайте їх від сажі;

Не залишайте печі без нагляду та не доручайте їх малолітнім дітям;

Не сушіть і не складайте на печах одяг і дрова;

Не користуйтеся печами та грубами, які мають тріщини,

Не розміщуйте паливо й інші горючі матеріали безпосередньо перед топковим отвором, перед ним обов’язково повинен бути металевий лист;

Не залишайте без нагляду у разі виходу з приміщень увімкненні в електромережу нагрівальні прилади, телевізори, праски тощо;

Не перевантажуйте електричну мережу, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі значної потужності;

Не допускайте застосування саморобних некаліброваних плавких вставок в запобіжниках електричного струму;

Ховайте запальнички та сірники від дітей, поясніть, що це не іграшки;

Не куріть у ліжку. Це одна з головних причин смертельних випадків при пожежах в оселях!

«Пам’ятайте самі та навчіть своїх дітей, що постійне виконання заходів пожежної безпеки – запорука збереження людських життів та матеріальних цінностей! У разі виникнення пожежі негайно телефонуйте за номером 101», – додають у Вінницькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Вінницькій області.