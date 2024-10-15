Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
Президент України наголосив, що МВС представило заходи реагування на російські обстріли й оперативне відновлення обʼєктів після них
фото: Офіс президента України

Зеленський заслухав доповіді «Нафтогазу», «Укренерго», міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил та обласних військових адміністрацій стосовно підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, за результатами якої розповів, що захист енергетичної інфраструктури має три рівні: інженерний, засоби РЕБ і сили ППО.   Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах», – повідомив президент.

Також Зеленський заслухав доповіді «Нафтогазу», «Укренерго», міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил та обласних військових адміністрацій стосовно підготовки до зими.

Президент України наголосив, що МВС представило заходи реагування на російські обстріли й оперативне відновлення обʼєктів після них. Водночас триває робота щодо створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Нагадаємо, Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації. Про це сьогодні, 15 жовтня,  заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив глава уряду, готовність житлових будинків до опалювального сезону на сьогодні понад 99%.

За словами Шмигаля, Україна має в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. 

Читайте також:

Теги: авіація Володимир Зеленський Укренерго Офіс президента

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канада прискіпливіше ставитиметься до претендентів на роботу
Чекає жорсткий відбір: Канада змінює правила надання дозволів на роботу
21 вересня, 23:00
Як зазначив Дуров, весь проблемний контент, який було виявлено в пошуку Telegram, більше не доступний
Telegram передаватиме правоохоронцям контактні дані зловмисників: деталі
23 вересня, 16:38
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
Мобілізацію чоловіків віком 18-25 років зупинено, Ізраїль посилює удари по «Хезболлі». Головне за 23 вересня
23 вересня, 21:00
Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня
Масований обстріл Харкова, деокупація Вовчанського агрегатного заводу. Головне за 24 вересня
24 вересня, 21:00
Прем'єр Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський
Зеленський та прем'єр Британії обговорять удари далекобійною зброєю вглиб РФ
25 вересня, 21:40
Внаслідок падіння уламків «шахеда» в Києві трапилась розгерметизація газової труби
Робота ППО тривала всю ніч: нові деталі атаки на Київ (відео)
26 вересня, 07:58
Bloomberg зазначає, Путін завжди був готовий порушувати перемир'я та угоди і відступати, коли бачив у цьому стратегічну вигоду
Що дасть Україні перемир’я з Росією: Bloomberg спрогнозував наслідки
30 вересня, 10:23
Глава української держави поспілкується з главою римо-католицької церкви вчетверте
Ватиканський шпагат. Війна в Україні: слова і діла Папи Римського Війна і церква
11 жовтня, 09:05
У Феодосії продовжується пожежа на НПЗ
У Феодосії четверту добу горить нафтобаза, яку атакували ЗСУ
11 жовтня, 06:11

Політика

Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
Україна та Маврикій затвердили угоду про безвізовий режим
Змінено систему оподаткування для інтернет-провайдерів: чому нардеп Федієнко б'є на сполох
Змінено систему оподаткування для інтернет-провайдерів: чому нардеп Федієнко б'є на сполох
Призначення Ляшка командиром батальйону безпілотних систем: 11-й армійський корпус зробив заяву
Призначення Ляшка командиром батальйону безпілотних систем: 11-й армійський корпус зробив заяву
Кабмін провів нові кадрові зміни
Кабмін провів нові кадрові зміни
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа
Масові рейди ТЦК: Нацрада звернулася з вимогою до медіа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
77K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
26K
Сусідня з Україною країна вирішила замінувати свій східний кордон
25K
Сербія знайшла альтернативу Євросоюзу
22K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію
21K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua