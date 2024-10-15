Зеленський провів енергетичну Ставку та розповів про захист інфраструктури взимку

Президент України наголосив, що МВС представило заходи реагування на російські обстріли й оперативне відновлення обʼєктів після них

Зеленський заслухав доповіді «Нафтогазу», «Укренерго», міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил та обласних військових адміністрацій стосовно підготовки до зими

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, за результатами якої розповів, що захист енергетичної інфраструктури має три рівні: інженерний, засоби РЕБ і сили ППО. Про це глава держави повідомив у Telegram.

«Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах», – повідомив президент.

Також Зеленський заслухав доповіді «Нафтогазу», «Укренерго», міністерств енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряних сил та обласних військових адміністрацій стосовно підготовки до зими.

Президент України наголосив, що МВС представило заходи реагування на російські обстріли й оперативне відновлення обʼєктів після них. Водночас триває робота щодо створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Нагадаємо, Уряд, обласні військові адміністрації та влада громад синхронно працюють у трьох ключових напрямах для того, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації. Про це сьогодні, 15 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Як зазначив глава уряду, готовність житлових будинків до опалювального сезону на сьогодні понад 99%.

За словами Шмигаля, Україна має в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах.