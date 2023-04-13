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Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Офіційно: ЄС надає Україні €1 млрд на боєприпаси
У ЄС дотримали слова і дадуть Україні кошти на боєприпаси
фото з відкритих джерел

Європейський Союз допоможе коштами на боєприпаси для української армії

Сьогодні Рада ЄС ухвалила допомогу у розмірі 1 мільярд євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки Збройних Сил України. Цей захід дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або за рахунок зміни пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року. Про це йдеться на сайті Ради Європейського Союзу.

«Сьогоднішнім рішенням ми вводимо в дію першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращої демонстрації єдиної рішучості та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», – сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, сьогоднішнє рішення імплементує першу частину угоди Ради ЄС від 20 березня 2023 року про тристоронній підхід, спрямований на прискорення поставок і спільних закупівель артилерійських боєприпасів.

«Разом із попередніми сімома траншами підтримки, ухвалена сьогодні допомога збільшує загальний внесок ЄС для України в рамках EPF до 4,6 млрд євро, і це ще раз доводить, що ЄС залишається непохитним у своїй підтримці українських військових у захисті країни від незаконної російської агресії», – зазначено у повідомленні. 

Нагадаємо, Боррель неодноразово закликав негайно надати Україні всі боєприпаси ЄС. Зокрема під час  зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС він зазначив наступне: «Очевидно, що ми маємо запустити процедури для збільшення потужності європейської промисловості, щоб виготовляти більше боєприпасів і швидше. І очевидно, що ми маємо посилити наші зусилля не лише шляхом можливих закупівель на рівні ЄС для задоволення нагальних потреб України», –  сказав дипломат.

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Теги: боєприпаси Європейський союз

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