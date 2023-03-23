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Нова заява МОК та участь Іспанії у спільній закупівлі боєприпасів: головне за ніч

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нова заява МОК та участь Іспанії у спільній закупівлі боєприпасів: головне за ніч
фото: Мілітарний

Угоду про спільне придбання боєприпасів для України підписали вже 19 країн

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах виступив із заявою на захист російських та білоруських спортсменів, прикриваючись політичною нейтральністю. Тим часом Іспанія долучилася до угоди Євросоюзу з закупівлі боєприпасів для України. Водночас Кулеба та Данілов повідмили, чи можливі переговори України з Росією, а Міжнародний конституційний суд відреагував на погрози Росії в бік установи через ордер на арешт Путіна. «Главком» зібрав у добірку головні новини ночі проти 23 березня.

Президент МОК знову став на захист росіян

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики, а Олімпійські ігри мають триматися подалі від політики, інакше вони нібито втратять свою силу.

Таким чином глава МОК захищає плани комітету допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Іспанія приєдналася до угоди про закупівлю боєприпасів для України

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів країнами-членами ЄС для підтримки України та поповнення своїх запасів.

Таким чином уже 19 країн підписали угоду про інвестування двох мільярдів євро в постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців для посилення підтримки українських військових.

Чи можливі переговори України з Росією?

Діалог із російським диктатором Володимиром Путіним неможливий, однак Україна не відкидає саму ідею переговорів із Росією. Про це в коментарі Politico заявили глава Мінстерства закордонних справ України Дмитро Кулеба та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Вони зазначили, що ще задовго до ордера на арешт Україна була впевнена в безглуздості перемовин із російським диктатором.

МКС відреагував на погрози РФ

Міжнародний кримінальний суд відреагував на погрози Росії запустити гіперзвукову ракету в установу через ордер на арешт Путіна. «Президія висловлює жаль щодо цих спроб перешкодити міжнародним зусиллям забезпечити відповідальність за дії, які заборонені загальним міжнародним правом», – заявили в МКС.

Генсек НАТО допустив постачання F-16 Україні

Захід може розпочати передачу винищувачів F-16 Україні, оскільки остаточної відмови від надання такої допомоги немає. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не виключив такої можливості навіть попри категоричні заяви президента США Джо Байдена. Однак генсек уточнив, що ніяких рішень щодо F-16 наразі не прийнято.

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Теги: Конституційний суд Томас Бах Іспанія Україна Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба Олексій Данілов переговори олімпійські ігри боєприпаси

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