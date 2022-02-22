  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Держдуму надійшли для ратифікації підписані Путіним угоди з «ЛДНР»

    Російський диктатор 21 лютого підписав з ватажками&nbsp;&laquo;ДНР&raquo; і &laquo;ЛНР&raquo; угоду про визнання незалежності псевдореспублік - У Держдуму надійшли для ратифікації підписані Путіним угоди з «ЛДНР»
    Російський диктатор 21 лютого підписав з ватажками «ДНР» і «ЛНР» угоду про визнання незалежності псевдореспублік
    фото: kremlin

    Очікується, що рішення в Думі буде ухвалене вже сьогодні, 22 лютого

    У Державну думу Росії внесли підписані президентом РФ Володимиром Путіни угоди з терористичними «ЛДНР». Як пише «Риа Новости», документи розглянуть профільні комітети Думи.

    «Глава Держдуми В'ячеслав Володін направив у профільні комітети внесені президентом до Держдуми для ратифікації договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і «ДНР», а також між РФ і «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

    Зокрема, договори направлені в комітет з міжнародних справ і в комітет у справах СНД.

    Очікується, що рішення в Думі буде ухвалене вже сьогодні, 22 лютого.

    Нагадаємо, Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР». Білий дім також розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського.

    Зазначимо, ЗМІІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував.

    Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

    Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

    Читайте також:
    Теги: Росія «ДНР» «ЛНР» Путін документи Державна Дума окуповані території президент указ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Держдуму надійшли для ратифікації підписані Путіним угоди з «ЛДНР»