У Держдуму надійшли для ратифікації підписані Путіним угоди з «ЛДНР»

Російський диктатор 21 лютого підписав з ватажками «ДНР» і «ЛНР» угоду про визнання незалежності псевдореспублік

Очікується, що рішення в Думі буде ухвалене вже сьогодні, 22 лютого

У Державну думу Росії внесли підписані президентом РФ Володимиром Путіни угоди з терористичними «ЛДНР». Як пише «Риа Новости», документи розглянуть профільні комітети Думи.

«Глава Держдуми В'ячеслав Володін направив у профільні комітети внесені президентом до Держдуми для ратифікації договори про дружбу, співробітництво і взаємну допомогу між РФ і «ДНР», а також між РФ і «ЛНР», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, договори направлені в комітет з міжнародних справ і в комітет у справах СНД.

Очікується, що рішення в Думі буде ухвалене вже сьогодні, 22 лютого.

Нагадаємо, Байден введе санкції проти всіх, хто буде причетний до «ЛДНР». Білий дім також розкрив деталі розмови Байдена та Зеленського.

Зазначимо, ЗМІІ повідомляють про колони російських танків на Донбасі: Данілов відреагував.

Нагадаємо, ввечері 21 лютого президент РФ Володимир Путін після засідання Ради Безпеки РФ виступив із зверненням, у фіналі якого повідомив, що прийняв рішення про визнання «ЛДНР». Невдовзі російський диктатор та ватажки окупаційних утворень підписали відповідні документи.

Також Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.

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