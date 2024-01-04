Нічна атака ракетами та дронами: Повітряні сили назвали кількість збитих цілей

Окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях

Російські окупанти атакували Україну вночі проти 4 січня дронами та ракетами. Два БПЛА збили сили протиповітряної оборони. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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«У ніч на 4 січня 2024 року ворог атакував двома ударними БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного напрямку. Обидва – знищені на Хмельниччині», – йдеться в повідомленні.

Також окупанти ударили трьома зенітними керованими ракетами по Харківській та Донецькій областях.

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Триває 680-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Найбільше ворожих атак було на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу противника, три засоби протиповітряної оборони, три артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та два пункти управління противника.