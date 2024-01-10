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Залужний розповів про ситуацію на фронті після відвідин Куп’янського напрямку

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Залужний розповів про ситуацію на фронті після відвідин Куп’янського напрямку
Валерій Залужний 9 січня відвідав позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області
фото: Міноборони

Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках

Російські окупанти продовжують спроби наступу всією лінією фронту, але всі вони залишаються безуспішними. Про це розповів головнокомандувач Збройних сил країни Валерій Залужний після відвідин позицій військовослужбовців в районі міста Куп'янськ Харківської області. 

«Упродовж кількох днів працювали у смузі відповідальності ОСУВ «Хортиця». Лінія фронту залишається активною. Окупанти намагаються наступати на усіх напрямках», – розповів Залужний.

Він зазначив, що українські захисники попри тиск з боку противника відбивають атаки та завдають значних втрат ворогу у живій силі та техніці.

Також Залужний розповів про проведення «продуктивної роботи» із командирами бригад, які виконують завдання на Куп'янському напрямку.

«Визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки, спроможностей, а також ухвалили рішення для забезпечення першочергових потреб підрозділів», – йдеться в повідомленні.

Генерал наголосив, що бійці ЗСУ стійко тримають оборону у надскладних умовах та висловив вдячність кожній бригаді та усім, хто в бою за Україну.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 9 січня відвідав позиції в районі міста Куп'янськ у Харківській області. Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Окрім Залужного район Куп'янська відвідали міністр оборони Рустем Умєров і начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Сергій Шаптала.

До слова, британське видання The Telegraph написало, що 15 січня 2024 року Росія може розпочати новий наступ під Харковом.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, коментуючи інформацію про те, що РФ готує повторний наступ на Харків, каже, що наразі концентрації військових підрозділів росіян на кордоні не зафіксовано.

Теги: окупанти Харківщина Валерій Залужний наступ Куп'янськ

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