Удар по приватному підприємстві на Волині: загинула людина, є загроза викиду аміаку в повітря

«Аміак – небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння»

Унаслідок атаки на приватне підприємство «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах Волинської області загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«Загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще вісім травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває», – йдеться у повідомленні.

Олександр Гаврилюк, маневицький селищний голова у Волинській області, додав: «У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки. Аміак – небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння».

За словами Гаврилюка, у разі виникнення викиду аміаку необхідно:

Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори.

Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні.

За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря.

Захистити органи дихання спеціальним протигазом або, за його відсутності, вологою тканинною пов'язкою.

Не виходити на вулицю без нагальної потреби. У разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом, дотримуючись вказівок рятувальників.

Якщо потрібно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру.

Особливу увагу приділити безпеці дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.

Уважно стежити за офіційними повідомленнями Маневицької селищної ради та ДСНС України.

У разі появи різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі або утруднення дихання негайно залиште небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та зверніться по медичну допомогу.

Телефони екстрених служб:

101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

103 – екстрена медична допомога.

112 – єдина система екстреної допомоги населенню.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. У Маневичах постраждало приватне підприємство.