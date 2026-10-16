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Удар по приватному підприємстві на Волині: загинула людина, є загроза викиду аміаку в повітря

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Удар по приватному підприємстві на Волині: загинула людина, є загроза викиду аміаку в повітря
Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована
фото: ДСНС Волині (ілюстративне)

«Аміак – небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння»

Унаслідок атаки на приватне підприємство «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах Волинської області загинула людина. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Волинської ОВА Романа Романюка.

«Загинула одна людина на приватному підприємстві «Агрофрукт ЛТД» у Маневичах. Ще вісім травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває», – йдеться у повідомленні.

Олександр Гаврилюк, маневицький селищний голова у Волинській області, додав: «У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки. Аміак – небезпечна хімічна речовина з різким запахом, яка може спричинити подразнення очей, органів дихання та отруєння».

За словами Гаврилюка, у разі виникнення викиду аміаку необхідно:

  • Негайно зайти до найближчого приміщення, щільно зачинити вікна, двері та вентиляційні отвори.
  • Вимкнути вентиляцію та кондиціонери, які подають повітря ззовні.
  • За можливості перебувати на нижніх поверхах будівель, оскільки газоподібний аміак легший за повітря.
  • Захистити органи дихання спеціальним протигазом або, за його відсутності, вологою тканинною пов'язкою.
  • Не виходити на вулицю без нагальної потреби. У разі оголошення евакуації рухатися визначеним маршрутом, дотримуючись вказівок рятувальників.
  • Якщо потрібно самостійно залишити зону хімічного забруднення, рухатися перпендикулярно до напрямку вітру.
  • Особливу увагу приділити безпеці дітей, людей похилого віку та осіб з інвалідністю.
  • Уважно стежити за офіційними повідомленнями Маневицької селищної ради та ДСНС України.
  • У разі появи різкого запаху аміаку, кашлю, сльозотечі або утруднення дихання негайно залиште небезпечну зону, якщо це можна зробити безпечно, та зверніться по медичну допомогу.

Телефони екстрених служб:

  • 101 – Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
  • 103 – екстрена медична допомога.
  • 112 – єдина система екстреної допомоги населенню.

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські терористи атакували Волинську область. У Маневичах постраждало приватне підприємство.

Теги: війна Волинська область

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