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Обстріл Кривого Рогу, обшуки через «інвалідну» корупцію. Головне за 11 листопада

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Обстріл Кривого Рогу, обшуки через «інвалідну» корупцію. Головне за 11 листопада
У криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів
фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пошуково-рятувальні роботи у Кривому Розі тривають, рятувальники розбирають завали

У МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки через «інвалідну» корупцію. Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні. «Главком» склав добірку новин 11 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:

У Кривому Розі окупанти вдарили по п’ятиповерхівці: є поранені  

Російська Федерація атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За словами Лисака, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Під завалами можуть перебувати люди.

О 16:52 Сергій Лисак повідомив, що кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла. На зараз їх 14. 

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Надзвичайники розбирають завали. 

«Інвалідна» корупція: у МСЕК, лікарнях і обласних прокуратурах проходять обшуки

У рамках розслідування зловживань під час отримання інвалідності правоохоронці проводять обшуки у медико-соціальних експертних комісіях (МСЕК), лікарських установах та обласних прокуратурах різних регіонів України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах розслідування фактів неправомірного отримання інвалідності посадовими особами, зокрема прокурорами, проводяться обшуки працівників МСЕК, у лікарських установах, де могли бути видані незаконні довідки та рішення, а також в прокуратурах кількох областей України. 

«Обшуки проводяться у кількох обласних прокуратурах, лікарнях та МСЕК, де були виявлені факти видачі довідок з ознаками фальсифікацій. Вилучено медичну документацію та особові справи, що можуть слугувати доказами у розслідуванні. Триває робота зі встановлення ланцюгів причетних осіб. Комплексні слідчі та розшукові дії включають допити свідків та перевірку правомірності медичних висновків, на підставі яких було встановлено групи інвалідності», – повідомили в ОГП.

Офіс генерального прокурора продовжує службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності, яке охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат.

Заступницю очільника Львівської обласної МСЕК викрито на неправдивому декларуванні

Заступницю головного лікаря Львівського обласного центру медико-соціальної експертизи викрито на декларуванні недостовірної інформації. Їй повідомлено про підозру. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, посадовиця подала декларацію за 2023 рік, у якій не зазначила відомості про наявність у неї та її чоловіка об'єктів нерухомості і транспортних засобів на право користування. Зокрема, вона не задекларувала гараж, який перебуває в оренді, а також дві автівки преміум-класу – Mercedes-Benz GLE 300D Coupe та BMW X5. Вартість майна перевищує 5,9 млн грн.

В рамках розслідування перевіряється причетність підозрюваної до прийняття безпідставних рішень про присвоєння груп інвалідності. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

РФ готова до масованих обстрілів: Центр протидії дезінформації зробив заяву

Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова», – зазначив він.

Коваленко наголошує, що відпрацювання росіянами тактики пусків з імітацією є частиною підтримування авіації в готовності до дій.

Ціни на яйця різко зросли: фото із супермаркетів та прогноз на зиму

Протягом останнього тижня, після стрімкого росту цін на овочі, в Україні різко піднялася ціна і на яйця. «Главком» побував у столичних супермаркетах і порівняв ціни.

Здорожчання яєць восени є цілком логічною динамікою, адже кури починають гірше нестися. Але, коли ціна протягом двох тижнів зросла від 39 грн за десяток до 80 грн, то у споживача виникає багато питань. «Главком» намагався з’ясувати, із  чим пов’язана така динаміка і чи варто очікувати ще більшого здорожчання.

За даними порталу Мінфін, станом на п’ятницю, 8 листопада, яйця «Квочка» коштували, в середньому, 65,45 грн, тоді як ціни на «Ясенсвіт» складали 64,46 грн. Але це так звана середня ціна і подекуди вартість традиційного для українців продукту вже досягла 80 грн за десяток.

Загалом за жовтень яйця у супермаркетах здорожчали на 60%. Стрімке підвищення цін підтверджують й офіційні представники українських мереж. «Зростання цін на яйця в мережі АТБ зумовлене виключно підвищенням цін виробниками. Ціни почали зростати з жовтня 2024 року і змінювалися щотижня.  Фахівці пояснюють зростання цін кількома факторами. По-перше, сезонними чинниками, по-друге – зростанням собівартості виробництва. Відомо, що ціни на яйця мають яскраво виражену сезонність, адже у структурі їх виробництва присутня значна частка домогосподарств (більше 50%).

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Теги: окупанти авіація Кривий Ріг прокурор розслідування корупція гараж Mercedes BMW X5

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