Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Знімки допомагають документувати наслідки війни
фото: скріншот

Наразі оновлені супутникові знімки вже доступні для користувачів Google Maps

Google Maps випустив нові супутникові знімки тимчасово окупованого Маріуполя, на яких можна побачити рівень руйнувань після початку Війни за Незалежність України. Про це повідомляє «Главком».

Зокрема на оновленій карті видно знищення та ушкодження різних об’єктів в місті, включно з контурами колишніх багатоповерхівок.

Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь фото 1
скріншот

Ці знімки допомагають документувати наслідки війни: для міжнародних організацій, юристів, гуманітарних місій – видно масштаби руйнацій, розміри знищених кварталів, пошкоджень об'єктів інфраструктури.

Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь фото 2
скріншот
Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь фото 3
скріншот
Google оновив карти: який руйнувань зазнав Маріуполь фото 4
скріншот

Оновлення карт також служать як доказова база: знімки можна використовувати у доповідях правозахисників і журналістів. Наразі оновлені супутникові знімки вже доступні для користувачів Google Maps, що дозволяє користувачам побачити руїни міста.

Нагадаємо, росіяни знищили усі українські мурали, пам’ятники та постаменти у тимчасово окупованому Маріуполі. Як інформує «Главком», про це повідомила Маріупольська міська рада.

«Замість цього місто заповнюють муралами з російськими триколорами, пропагандою «дружби з містами РФ», вбивцями мирних маріупольців, яких видають за «героїв СВО». Місто насильно русифікують, а історичні події свідомо викривлюють», – наголосили у міськраді.

Зокрема, директор «Маріупольського телебачення» Микола Осиченко розповів «Еспресо», що окупанти перейменували вулицю Азовстальську на Тульський проспект і там встановили памʼятник прянику й самовару.

Маріуполь Google мапа окупація

