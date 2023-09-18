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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Невже буде довга війна? Чи нас врятує «чорний лебідь»

glavcom.ua
Війна Росії проти України – екзистенційна, світоглядна, базисна
фото: СБУ

«Вічний мир» між Україною і Росією неможливий

НАТО вустами Столтенберга говорить, шо потрібно готуватись до дуже тривалої війни в Україні. «Більшість війн тривають довше, ніж очікувалось, коли вони почались».

Пригадались очікування більшої частини суспільства весною 2022 р., коли переконання про швидке завершення домінувало в силу стереотипів мислення і внутрішнього інфантилізму.

Хрестоматійне «2-3 тижні» народилось не стільки у вустах Арестовича, скільки було на думці багатьох співвітчизників і артикулювалось лідерами громадської думки.

Ще раз. Війна Росії проти України – екзистенційна, світоглядна, базисна. Корені її – не в класичній геополітиці чи економічному розрахунку, хоча вони явно присутні також.

Корені – в історії, фундаментальній матриці конфліктних відносин України і Росії, Києва-Львова і Москви-Петербурга.

Чому вона буде тривати довго? Бо вона не може бути розвʼязана системою нині сформованих воєнних, дипломатичних, політичних та економічних обставин, які стабілізовані і визначають логіку подій на майбутнє, яка виключає компроміс з обох сторін.

Чому після першої фази війни 2014-2022 рр. ситуацію не вдалось вирішити Мінськими домовленостями? Тому що не можуть генетично примиритися дві різні екзистенційні системи.

«Вічний мир» між Україною і Росією неможливий саме через історичні умови і нинішній ситуаційний малюнок, який тяжіє до стабілізації.

Залишається лише «чорний лебідь».

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Джерело
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Теги: росія війна Україна

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Олег Постернак

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