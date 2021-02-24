Акція протесту на Банковій: Червоний Хрест заявив про понад 10 потерпілих

Під час забезпечення правопорядку на вулиці Банковій також постраждало 27 правоохоронців

Біля Офісу президента в Києві постраждали понад 10 людей під час акції протесту через вирок активісту Сергію Стерненку.

Про це повідомили представники Червоного хреста, інформує Радіо Свобода.

Вони постраждали під час сутичок, які відбувалися між учасниками акції на підтримку Стерненка та правоохоронцями.

Нагадаємо, в МВС повідомили, що під час акції учасники використовували газові балончики та фаєри. На зауваження поліцейських не вчиняти правопорушень вони не реагували, тож словесні перепалки переростали в сутички.

В результаті опіки очей отримали 27 поліцейських та нацгвардійців.

24 активних учасників акції доставили до управлінь поліції. У них відібрали пояснення і відпустили.

Раніше повідомлялося, що на вулиці Банковій біля Офісу президента – багатосотенна акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.



Активісти з тематичними плакатами скандували гасла: «Стерненку – Волю», «Аваков – чорт» та інші.



Між протестувальниками та силовиками сталися зіткнення, останні у відповідь пустили сльозогінний газ.

Нагадаємо, у вівторок 23 лютого, приморський райсуд Одеси оголосив вирок екслідеру Одеської облорганізації «Правого сектора» Сергію Стерненку, якому прокуратура інкримінує скоєння трьох злочинів. Як повідомив сам активіст, суд дав йому сім років і три місяці позбавлення волі з конфіскацією половини майна.

На Банковій прокоментували вирок Стерненку: президент не втручається в розслідування.

Журналіст Мустафа Найєм розказав про попередні «подвиги» судді, який сьогодні впаяв Стерненку сім років.

Також журналіст Денис Казанський розповів, що суддя Віктор Попренко з Донецька ще до війни зажив собі слави, як великий шанувальник Леніна і Сталіна. Бюсти яких встановив біля воріт власного особняка.