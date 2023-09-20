Зеленський зустрівся зі спецпредставницею США з відбудови України

Під час переговорів сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни

Український президент Володимир Зеленський сьогодні, 20 вересня, у Нью-Йорку провів зустріч зі спеціальним представником президента США з відновлення України Пенні Пріцкер. Про це повідомив Офіс президента.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Глава держави привітав Пріцкер із призначенням на посаду та висловив сподівання на майбутню плідну співпрацю.

«Дуже важливим питанням для нас є відновлення - як післявоєнне, так і вже зараз, поки триває війна. Зокрема, ви можете прибути в Україну й побачити, як зараз працюють школи, бомбосховища, госпіталі та енергетична інфраструктура, яка є ключовою напередодні зими», – зазначив Зеленський.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час переговорів сторони обговорили пріоритетні для відбудови області нашої країни, а також підтримку найбільш перспективних галузей української економіки.

Президент також відзначив важливість участі американського бізнесу у відновленні об’єктів інфраструктури, зруйнованих унаслідок повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, це школи, дитячі садки, житлові будинки, а також енергетичні об’єкти.

Глава держави зазначив, що американські компанії можуть також долучитися до реконструкції української енергетичної системи.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.