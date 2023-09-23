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США призначили головного контролера за допомогою Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
США призначили головного контролера за допомогою Україні
Деякі члени Конгресу США закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням
фото з відкритих джерел

Роберт Сторч почне виконання обовʼязків 18 жовтня

Генеральний інспектор міністерства оборони США Роберт Сторч обраний головним контролером стосовно використання міжнародної допомоги, яка надходить в Україну. Про це повідомляє CNN із посиланням на Раду генеральних інспекторів з доброчесності та ефективності.

«Роберт Сторч почне виконання обовʼязків на новій посаді 18 жовтня», – вказується в повідомленні.

Зазначається, що він працюватиме з Державним департаментом і спостерігачами з Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) задля здійснення контролю над використанням  приблизно $113 млрд допомоги, наданої Україні Сполученими Штатами та іншими країнами від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Оскільки адміністрація Байдена продовжує надсилати мільярди доларів допомоги Україні, деякі члени Конгресу, зокрема республіканці, закликають посилити нагляд, щоб запобігти шахрайству та зловживанням. 

Нагадаємо, Сполучені Штати нададуть Україні $128 млн нової допомоги у сфері безпеки, а також $197 млн на озброєння і техніку. Зазначимо, що цей пакет допомоги є 47-им, який був наданий Україні з запасів Пентагону з серпня 2021 року. 

Теги: США Україна

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