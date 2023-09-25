США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь

«Всмпо-Авісма» займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій

Сьогодні, 25 вересня, Сполучені Штати Америки посилили санкції проти п'яти російських компаній. Про це повідомляє офіційний журнал Федерального уряду США.

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Зазначається, що Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо п'яти компаній із Росії.

Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:

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ТОВ «Девайс Консалтинг»;

ТОВ «Грант Інструмент»;

«СМТ Айлоджік»;

«Стрелой»;

«Всмпо-Авісма»

В уряді заявили, що ці організації діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

За інформацією Мінторгу, «Всмпо-Авісма» займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.

Ще чотири компанії, що потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Нагадаємо, 22 вересня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії.