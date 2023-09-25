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США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США посилили експортні обмеження щодо п'яти компаній РФ, які працюють на військову галузь
Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо п'яти компаній із Росії
фото з відкритих джерел

«Всмпо-Авісма» займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій

Сьогодні, 25 вересня, Сполучені Штати Америки посилили санкції проти п'яти російських компаній. Про це повідомляє офіційний журнал Федерального уряду США.

Зазначається, що Міністерство торгівлі США вирішило запровадити експортні обмеження щодо п'яти компаній із Росії.

Бюро з питань промисловості та безпеки, що входить до структури Мінторгу США, вирішило запровадити додаткові обмеження проти таких компаній:

  • ТОВ «Девайс Консалтинг»;
  • ТОВ «Грант Інструмент»;
  • «СМТ Айлоджік»;
  • «Стрелой»;
  • «Всмпо-Авісма»

В уряді заявили, що ці організації діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

За інформацією Мінторгу, «Всмпо-Авісма» займається випуском виробів для військової галузі Росії, і з нею пов'язаний критичний ризик перенаправлення американських оборонних технологій.

Ще чотири компанії, що потрапили під санкції, за твердженням Мінторгу, поставляли компоненти для безпілотників в інтересах Головного розвідувального управління Генерального штабу Росії.

Нагадаємо, 22 вересня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії.

Теги: росія США санкції

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