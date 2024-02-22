Парламент ухвалив законопроєкт щодо прибутку постачальників армії: деталі

«Документ має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою»

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 10454, який розв'язує проблему між ДАСУ та постачальниками щодо рівня прибутку в оборонних закупівлях.

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«Щасливі, що зусилля, які докладали представники NAUDI протягом кількох місяців у цьому питанні, не були марними. Можемо констатувати, Що сьогодні держава зробила крок для забезпечення виробникам озброєння сприятливих умов для роботи та розвитку», – прокоментували в NAUDI.

Там підкреслили, що цей законопроєкт направлений на удосконалення правового регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях під час дії правового режиму воєнного стану.

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«Документ має остаточно виправити ситуацію, яка виникла між українськими підприємствами ОПК і Державною аудиторською службою», – додали в асоціації підприємств оборонної промисловості.

Нагадаємо, що, згідно з позицією контролюючих органів, оборонні компанії мали працювати без прибутку.

NAUDI впродовж кількох місяців послідовно відстоювала необхідність регулювання ціноутворення в оборонних закупівлях, а в січні 2024 року брала активну участь у створенні відповідного законопроєкту.

«Адже розвиток підприємств ВПК – гарантія забезпечення обороноздатності нашої держави та двигун української економіки», – додали там й звернулися до президента Зеленського із закликом його підписати.