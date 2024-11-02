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Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни відібрали в «нелояльних осіб» у Криму близько 1200 об’єктів нерухомості
Найбільші активи або стали власністю РФ або їх продали новим власникам
фото з відкритих джерел

Мова йде здебільшого про курортні комплекси і нерухомість комерційного призначення

Щонайменше 1200 об’єктів нерухомості росіяни «націоналізували» у 2024 році у тимчасово анексованому Криму. Про це повідомив Центр національного спротиву.

Так, усе майно належало українським бізнесменам, або тим, хто «не дружньо» налаштований до Росії. 

Найбільші активи або стали власністю РФ або їх продали новим власникам. Мова йде здебільшого про курортні комплекси і нерухомість комерційного призначення.

Запорізький гауляйтер Євген Балицький повідомив, що більш ніж тисяча баз відпочинку на узбережжі Азовського моря нібито не має власників і її мають «забрати на користь РФ».

Центр нацспротиву нагадує, що торік у лютому так звані депутати кримського псевдопарламенту підтримали «націоналізацію» майна іноземних громадян і держав, які вчиняють недружні дії щодо Кремля. 

Нагадаємо, Москва збагачує дружнього до Кремля Рамзана Кадирова, дозволяючи йому грабувати Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча, що раніше належав Рінату Ахметову.

Комбінат взяли під контроль люди, близькі до Рамзана Кадирова. Серед них був Руслан Геремеєв і заступник голови міністерства будівництва Чечні Вахіт Геремеєв, які є родичами сенатора Сулеймана Геремеєва, соратника Кадирова. Половину акцій ТОВ «Маріупольський металургійний комбінат Ілліча», що «контролює» тепер завод, отримав його син Валід.

До слова, Маріупольська міськрада опублікувала відео зруйнованого металургійного комбінату «Азовсталь». На відео видно руйнування від російських обстрілів та бомбардувань. 

Також окупаційна влада закрила великий цвинтар в Старому Криму Маріупольської міської громади. Причиною є брак місця.

Як відомо, росіяни вивозять пам'ятки із заповідника «Камʼяні Могили».

Окупанти опублікували відео, на якому росгвардія передає так званому «Маріупольському краєзнавчому музею» археологічні памʼятки XI – XII століть.

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Теги: нерухомість прокурор майно росіяни гауляйтер

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